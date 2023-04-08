裂痕浮現？共和黨3眾議員表態 不挺川普再選2024

肯塔基州的共和黨聯邦眾議員馬西轉向支持佛州州長德桑提斯競選2024年總統大選。圖為馬西3月30日在國會的照片。(路透)

「華盛頓時報」(Washington Times)報導，共和黨 眾院黨團出現裂痕，三名議員表明不支持川普 角逐總統大位；人數雖不多，但顯示黨團不再是川普的囊中物。

華時指出，儘管佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)尚未宣布爭取共和黨提名，但肯塔基州的馬西(Thomas Massie)和德州的洛伊(Chip Roy)已轉向支持這位川普最強勁的黨內潛在對手；南卡州的諾曼(Ralph Norman)則支持2月14日宣布參選的前南卡州長、前川普政府駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)。

德州的共和黨聯邦眾議員洛伊轉向支持佛州州長德桑提斯競選2024年總統大選。圖為洛伊3月28日出席記者會的照片。(Getty Images)

洛伊說，還會有更多「眾院同事」和他一樣，支持德桑提斯，「多數議員大概在等他宣布參選，我認識他很久了，也很尊敬他」。

洛伊說，他要支持的是能夠執政八年、且能團結全國的人，似乎在暗示川普無法團結美國。

洛伊把德桑提斯形容為吸票機，去年競選連任時「囊括62%西裔選票，50%單身婦女票，大勝對手150萬票」，因此「很多國會議員會對他有興趣」。

報導指出，川普仍是眾院共和黨人「堅定且大聲」支持的對象，尤其是其中的自由黨團(Freedom Caucus)成員如喬治亞州的格林(Marjorie Taylor Greene)、亞利桑納州的畢格斯(Andy Biggs)、科羅拉多州的貝波特(Lauren Boebert)、俄亥俄州的喬丹(Jim Jordan)，伊利諾州的米勒(Mary Miller)、德州的納爾斯(Troy Nehls)，阿拉巴馬州的穆爾(Barry Moore)和西維州的穆尼(Alex Mooney)。

馬西在川普到紐約法院過堂翌日，宣布支持德桑提斯。川普因涉嫌支付封口費給色情片女星丹尼爾斯和花花公子女模麥克道格，遭檢方以34條罪名起訴。

馬西說，他支持德桑提斯的理由是，「美國需要的領導人必須有決斷力、尊敬憲法、了解政策，把家庭放第一，以鼓舞人心來領導國家。」

諾曼則認為「換人的時候到了」，「共和黨該重新出發，寫下新篇章，沒人比我們的前州長、我的好友海理更適合寫下這個新篇章」。