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眾院共和黨要查「白艾榮起訴川普」 向前檢察官發傳票

記者顏伶如／綜合報導
眾院調查川普被起訴案，司法委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員喬登傳票給曼哈頓地區檢察官白艾榮辦公室。(Getty Images)
眾院調查川普被起訴案，司法委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員喬登傳票給曼哈頓地區檢察官白艾榮辦公室。(Getty Images)

曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室以「封口費」案起訴前總統川普，結果遭到眾院共和黨調查；眾院共和黨6日發出首份傳票給白艾榮辦公室，讓川普起訴案引發的政治對立進一步升溫。

POLITICO新聞網站報導，眾院司法委員會主席、共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)發出傳票，要求曾參與「封口費」案的前任特別助理區域檢察官波莫蘭茲(Mark Pomerantz)4月20日在閉門會議裡提供口供證詞(deposition)。

報導指出，除了傳票之外，喬登也附上一封給波莫蘭茲的信函寫道，由於波莫蘭茲曾經參與調查川普金融活動的特殊職位，「您處於能夠提供相關及必要訊息的特殊處境，促進委員會落實監督職責，甚至推動立法改革」。

報導指出，國會發傳票給調查案件的檢察官，動作相當罕見，喬登在日期註記為4日的信中指稱，白艾榮辦公室曾下令波莫蘭茲不要跟司法委員會合作。

曾參與「封口費」案的前任特別助理區域檢察官波莫蘭茲，被眾院要求出席閉門會議提供證...
曾參與「封口費」案的前任特別助理區域檢察官波莫蘭茲，被眾院要求出席閉門會議提供證詞。（美聯社）

曼哈頓區域檢察官白艾榮辦公室收到眾院共和黨發出首份傳票。(Getty Image...
曼哈頓區域檢察官白艾榮辦公室收到眾院共和黨發出首份傳票。(Getty Images)

白艾榮辦公室則發表聲明駁斥眾院司法委員會的傳票內容；聲明中說，共和黨籍眾議員企圖干預正在州級法院審理中的犯罪案件，顯然侵犯了紐約州的自主權。

波莫蘭茲對於媒體詢問，僅透過電郵回覆「不予置評」。

不過，波莫蘭茲曾經出版爆料書，書中提到紐約檢察官對川普與川普集團(Trump Organization)的調查細節，因此恐怕不容易避開眾院司法委員會傳票。

前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也曾遇到類似處境，接到眾院調查國會暴動特別委員會傳票卻拒絕作證，但委員會主張梅杜斯曾經出書透露與川普互動的細節，等於自行放棄原本可能享手的免責權保護。梅杜斯後來因為拒絕配合傳票而涉嫌藐視國會，不過司法部並未起訴他。

同樣曾經出版爆料書、後來也收到國會暴亂調查委員會傳票但拒絕作證的前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，則遭到司法部以藐視國會罪名起訴。

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