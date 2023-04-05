被控34項重罪…川普過堂答辯「無罪」 未上銬但打指紋

前總統川普(中)4日因封口費案遭起訴到庭，創下美國卸任總統遭刑事控罪歷史紀錄。（美聯社）

因「封口費」案被起訴的前總統川普 (Donald Trump)，4日下午在大批律師陪同下，主動前往位於紐約市曼哈頓 的法院過堂；對被控的34項偽造商業紀錄重罪，概不認罪；不僅他的律師表示將「抗爭到底」，川普當晚在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)私宅對支持群眾演說時也聲稱「唯一犯下的罪就是毫無畏懼地捍衛我們的國家」。

起訴書：封口費付給三人

根據起訴書，川普2016年總統大選前支付封口費給色情女星「暴風女」丹尼爾斯」(Stormy Daniels)和花花公子(Playboy)雜誌封面女郎麥克道格(Karen McDougal)，以免妨礙他的選情，但在公司紀錄上卻以「律師費」為名目。

在法庭簡短的審訊中，檢察官 公開大陪審團起訴書，然後由川普答辯；川普板著一張臉、十指交叉合掌，身旁坐著他的律師群，當被問及如何答辯時，川普簡短回答：「無罪(Not Guilty)。」留下前總統在法庭上的歷史紀錄身影。

川普在當晚的演說中也多次提到是司法系統淪為政治武器的受害人，也把被起訴歸咎為民主黨千方百計阻撓他再次入主白宮的手段。

作為全美歷史上首位遭刑事控罪就逮的前總統，川普案備受關注。當天中午，他離開位於曼哈頓中城第五大道的川普大廈(Trump Tower)，前往下城刑事法院，途中他在自創的社群平台「真實社群」(Truth Social)發帖稱「一切看上去很詭異。他們竟然要逮捕我了，真不敢相信這種事會發生在美國」。

川普沒有被上手銬，但還是免不了要打指紋，接著便坐下來等候傳訊，偶爾打量攝影記者；曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)坐在法庭另一側，身邊同樣圍繞著一群律師。

下午2時30分左右，身著深藍色西裝、白色襯衫和紅色領帶的川普在律師團隊的簇擁下，於法院15樓接受紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)的提審。川普出庭並未戴手銬，靜靜地坐著，直到2時45分左右，終於有開口機會。

面對法官問他打算如何認罪時，川普簡短回答「無罪」(Not Guilty)。此外，他只就簡單的流程性問題回答了「是」，並表示明白自己的權利，要做無罪辯護。之後他便不再發言，全程保持安靜，不時把手肘放在桌子上，看一眼檢察官，再聽一下律師們的低聲討論。

檢方在川普出庭後，公布了起訴書和事實陳述。內容包括川普在2016年大選前，試圖通過「壓新聞」(Catch and Kill Scheme)掩蓋商業造假信息，並向知悉其私生子女內幕的前川普大廈保安、與其有過婚外性行為的丹尼爾斯和麥克道格支付封口費。

檢察官透露，犯罪證據是在2016年9月的一段錄音中發現的；檢方調查發現，川普以「支付法律服務」的藉口開具支票掩蓋封口費之實，不斷通過偽造公司帳目付款給上述人等，違反聯邦和州選舉法。

最高可判4年監禁

根據紐約州法律，偽造商業紀錄屬於輕罪，判處不超過一年的監禁，但如果是為了推進或掩蓋另一項犯罪，則會被升格為重罪，最高可判處四年監禁。曼哈頓檢方當庭對川普提出34項重罪指控，屬於一級偽造商業紀錄罪(Falsifying Business Records)。但初犯者可能被從輕量刑，所以即使現年76歲的川普被判有罪，還是不太可能面臨牢獄之災。