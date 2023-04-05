挺川普 眾議員格林現身紐約法院 批白艾榮「政治傀儡」

最積極擁護川普的喬治亞州國會眾議員格林，4日專程到紐約市曼哈頓刑事法院外，與支持者為川普打氣。(Getty Images)

前總統川普 盟友、共和黨國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)4日與眾人現身曼哈頓下城刑事法院前，手據擴音器抨擊民主黨 人是「共產主義禍害」、曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)則為「政治傀儡」；她在宣揚其政治立場的同時，回擊紐約市長亞當斯 (Eric Adams)，指「我非常平靜，是你派人騷擾我」。

格林當日入場、出場時均有安保、市警在側保護，她帶著墨鏡，對著擴音器說：「我們是一個希望保護未出生嬰兒的政黨，我們是男性和女性的政黨，只有兩種性別」。

她此次是受紐約青年共和黨俱樂部(New York Young Republican Club)邀請到曼哈頓，「我們是保衛邊境安全的政黨、我們是一個會像川普總統那樣給世界帶來和平的政黨，而不是像拜登那樣，給世界帶來第三次世界大戰。」

在川普過堂的前一天，亞當斯市長召開記者會，向川普支持者喊話，敦促抗議或集會以和平方式進行，「紐約是我們的家園，不是你們無處安放的憤怒的遊樂場。」

亞當斯在會上特別點名格林，稱她以散布錯誤信息和仇恨言論而聞名，並告誡她，「來到我們的城市，你最好收斂一點，管好你自己」。

而格林當日的言語隱含陰謀論，暗示民主黨人支持戀童癖，她的露面也引來了大批圍觀者和抗議者，其離場時更有憤怒的圍觀者堵在車前拍打車窗。