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司法威脅不斷 CNN：川普失去「掌控命運」能力

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普4日下午，進入紐約市曼哈頓刑事法院，成為美國有史來第一位被起訴的前總統。(美聯社)
前總統川普4日下午，進入紐約市曼哈頓刑事法院，成為美國有史來第一位被起訴的前總統。(美聯社)

川普4日在紐約法院到案過堂。有線電視新聞網(CNN)4日分析，行事風格向來處於攻擊模式的前總統川普，隨著各種司法威脅交錯而來，如今已逐漸失去掌控命運的能力，從正式成為犯罪被告的那一刻起，未來命運將由他無法控治的司法系統定奪。

CNN分析，長久以來，川普擅長製造政治風暴，推出「另類真相」(alternate reality)，採取以訟止戰、媒體宣傳等手段，達到掩飾事實或讓主管機關信譽受損的目的；可是當川普因「封口費」案遭起訴到法院過堂開始，過去的招數都不再管用。

川普面臨的新現實是，由於身陷多項犯罪調查，律師費用頗為可觀，又因已經宣布再戰2024，也有既定的競選行程要走；CNN分析，越來越多跡象顯示，川普承受壓力恐將倍數般增加。

除了「封口費」案，川普還因卸任後擅自把機密檔案帶回佛州海湖莊園私宅、涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦特別檢察官及喬治亞州檢察官分別調查；CNN分析，川普向來勇於突破限制，幕僚想要規勸幾乎不可能，但現在川普必須在司法系統下聽命於法官與法規，想要顛覆傳統、轉移焦點的困難度提高許多，因此不像以前可以一次次躲過政治究責。

分析指出，沒人比川普更懂得如何從媒體鬧劇(media circus)當中獲取利益，不過現在情勢差別在於，川普擔心的是自己處於在一場無法掌控的媒體鬧劇裡。

川普 檢察官 佛州

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