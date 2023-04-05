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川普被訴坐收政治紅利 最新初選民調大贏黨內對手

編譯俞仲慈／綜合4日電
前總統川普4日下午，在大批警力與特勤人員保護下，進入紐約市曼哈頓刑事法院，成為美國有史來第一位被起訴的前總統。但卻助漲了川普支持度。(美聯社)
前總統川普4日下午，在大批警力與特勤人員保護下，進入紐約市曼哈頓刑事法院，成為美國有史來第一位被起訴的前總統。但卻助漲了川普支持度。(美聯社)

民調公司特拉法加組織(Trafalgar Group)針對2024共和黨初選，進行的全國性民調顯示，川普因封口案被正式起訴後，支持度扶搖直上，是第二名、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的兩倍之多，讓川普因為封口案成為共和黨內最大贏家。

領先德桑提斯2倍多 麗茲錢尼第3

特拉法加組織在1日，針對1163名可能投票的選民，進行的最新民調顯示，川普支持度高達56%，領先群雄；德桑提斯獲得23%支持，位居第二；懷俄明州前聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)10%、位居第三，至於共和黨內其他對手支持度皆低於4%。

據了解，起訴川普之前(3月14日至19日)進行的民調，川普支持度43%、德桑提斯支持度31%，川普領先德桑提斯12個百分點；但是確定起訴後，川普大幅拉開差距，連頭號對手德桑提斯都看不到川普的車尾燈。

根據民調顯示，曼哈頓大陪審團同意地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)正式起訴川普的消息一傳開，即有高達74%選民支持這位卸任總統。

隨後，雅虎(Yahoo)YouGov在3月30至3月31日兩天進行的民調，川普以52%支持度遙遙領先德桑提斯的21%，前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)僅有5%，更遑論其他共和黨初選對手的支持度。 

該民調顯示，共和黨支持者和傾向共和黨的支持者仍有11%尚未決定，不過若以德桑提斯和川普一對一的民調，川普仍以57%遙遙領先德桑提斯31%，雙方差距來到26個百分點，相較於上個月，當時德桑提斯支持度僅落後川普8個百分點。

另外根據雅虎對共和黨支持者進行的民調，支持哪一位代表共和黨參選2024，川普也以55%大勝德桑提斯的29%，可見川普因封口案遭到起訴，為他贏得更多政治紅利，銳不可擋的氣勢無人能及。

川普 德桑提斯 民調

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