川普被訴聲勢反漲 民主黨人憂「2016夢魘」重演

4日上午川普大廈外，支持及反對者、記者、警察和圍觀群眾早已將人行道占滿。(記者劉梓祁／攝影)

前總統川普 因封口費案4日遭曼哈頓大陪審團起訴，但許多民主黨 人卻沒有大肆慶祝，反而因為整體情況變得似曾相識，而越來越感焦慮。

「這個故事情節我們已經看過了，」加州民主黨國會眾議員羅康納(Ro Khanna)表示，「上次川普就成了美國總統。」

2016年川普首次宣布參選時，民主黨認為他粗魯誇張的形象，肯定無法贏得大選，可謂是最完美的必敗對手，就連共和黨 內部支持川普的人都認為，他會是最容易被民主黨擊敗的共和黨候選人。但結果卻出乎眾人意料，這也讓不少民主黨人不得不正視川普可能重新崛起的可能。

川普支持者眾 民主黨軍師麥克唐納：不該低估

但這次隨著川普訴訟纏身的情況下，又有人開始覺得他會是這次大選中最容易被擊敗的共和黨候選人。

但民主黨軍師麥克唐納 (Tommy McDonald)反駁，儘管「普遍共識」認為川普是共和黨最弱的候選人，可是考慮到川普仍有不少熱情追隨者，加上他經常被低估的紀錄，他不認同「川普最弱」的說法。

在白宮內部，拜登資深顧問認為，民調顯示川普應能在共和黨初選中勝出，再度角逐總統大位，但同時也認為川普會是共和黨中最容易擊敗的候選人。

2016年大選，川普靠著拿下搖擺州，在選舉人團票上擊敗喜萊莉‧柯林頓當選。這是因為許多搖擺、獨立和遲遲做不了決定的選民，在當年10月投票前的一系列事件，和對柯林頓的倦怠與對改變的渴望下，轉而支持川普，再加上首投族和心懷不滿的民主黨人跑票和一些左翼人士選擇不投票，讓川普拿下搖擺州。

不過四年後，許多搖擺州也因同樣的原因和不滿他對新冠疫情處理方法而跑票。

拜登顧問相信，這些搖擺選民已不再受川普影響，認為這些2016年支持川普但2020年跑票的選民，在川普涉及國會大廈襲擊事件、面臨多項刑事調查和長年否認選舉的情況下，難以再度回頭支持川普。

儘管如此，仍有不少民主黨人擔憂是否低估了川普。「川普是個缺點極多的候選人，2016年大選以來重創自家政黨，但卻不能因此說他是最弱的候選人，因為川普的競爭對象都沒有出現在全國性的政治舞台上，」前總統歐巴馬顧問菲佛(Dan Pfeiffer)指出，「任何共和黨人，包括川普在內，都可能贏得選舉。」