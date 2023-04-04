川普遭爆有私生子 給門房3萬封口費…刑期最高達136年

前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪。（路透）

前總統川普 4日前往紐約曼哈頓 法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪，成為美國史上首位被控刑事罪名的前總統。每日郵報報導，若被定罪，最高將面臨136年徒刑。

據報導，76歲的川普4日和辯護團隊並肩坐在曼哈頓法庭內，雙手疊放在膝上，臉色臉青，出庭面對因為支付AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費而衍生的一連串起訴，但他堅稱自己無罪。

在這34項起訴案中，包括付給川普大樓（Trump Tower）門房3萬美元封口費，要他別洩漏川普有私生子的秘密; 以及付封口費給《花花公子》（Playboy）雜誌1998年度玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal）15 萬美元和給丹妮爾絲13萬美元。

起訴書中指出，這些事件顯示川普密謀撒錢封口，以掩蓋對個人不利的消息，以幫助他贏得2016年總統大選。

根據紐約法律，這些指控加總最高可判處136年，但即使所有指控都被定罪，川普也不太可能被判這麼多刑期。每項都屬低級重罪，每項罪名最高可判4年。