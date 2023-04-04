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34項重罪指控 川普拒認罪

川普起訴書公布：「捕殺計畫」偽造紀錄 欺騙美國人

記者張心／紐約即時報導
(取自ABC推特)
(取自ABC推特)

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)4日宣布起訴前總統川普(Donald Trump)，以34項重罪指控其在2016年選舉前後，涉嫌偽造紐約商業紀錄，欺騙美國選民。白艾榮表示，川普在選舉期間與同黨採取「捕殺計畫」(catch and kill)，以確定、購買和掩蓋與他相關的負面信息，提升他的獲選威望，為此不惜在商業紀錄中虛構幾十條虛假交易，掩蓋其犯罪行為，甚至試圖違反聯邦和州級選舉法。

根據檢方紀錄，從2015年8月至2017年12月，川普通過一系列金錢交易策畫他的「捕殺」計畫，然後通過持續了幾個月的虛假商業帳目，掩蓋這些交易。檢方舉例稱，美國媒體公司(American Media Inc.)曾向一位川普大廈門衛支付3萬元，封口其所知道的川普私生子的真相。

除此之外，美國媒體公司向一位聲稱與川普發生性關係的婦女支付了15萬元。事成後，川普指示特別顧問以現金的方式償還美國媒體公司，但最終以美國媒體公司擔心非法為由拒絕。但川普仍然在其商業紀錄中，對這15萬元的真實目的做了虛假紀錄。

檢方的第三個案例指，總統大選前12天，他的特別顧問又向一位成人電影女性匯出13萬元。選舉成功後，川普通過一系列月度支票償還特別顧問，總共開出11張，每張都有川普組織處理，其中九張由川普簽署；開支票的名義都是支付法律服務，以掩蓋真實的交易目的。

曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約...
曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約商業紀錄。(記者張心╱翻拍)
曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約...
曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約商業紀錄。(記者張心╱翻拍)
曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約...
曼哈頓地檢公布前總統川普(Donald Trump)34項重罪指控，涉嫌偽造紐約商業紀錄。(記者張心╱翻拍)
曼哈頓地檢白艾榮新聞發布會起訴川普。(記者張心╱攝影)
曼哈頓地檢白艾榮新聞發布會起訴川普。(記者張心╱攝影)

川普 支票 白艾榮

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