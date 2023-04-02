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同事都放棄 檢察官白艾榮翻遍卷宗終找到起訴川普破口

編譯潘勛／綜合1日電
主持川普封口費案調查的曼哈頓地區檢察官白艾榮(左)。(路透)
主持川普封口費案調查的曼哈頓地區檢察官白艾榮(左)。(路透)

前總統川普3月30日遭紐約大陪審團起訴，轟動全國，但一年前看來，檢方控他的經商詐欺案已辦不下去；只因曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)鍥而不捨，翻遍卷宗，決定由川普付封口費給色情片女星這條線索入手，終致川普被起訴，必須面對法庭審判。

紐約時報1日報導，一年前的同一周，新任曼哈頓地方檢察官的白艾榮認為火候不到，故決定不起訴川普，帶頭偵辦該案的兩名助理檢察官憤而辭職；對白艾榮而言，同事的辭職等於強烈反對他的決定，上任伊始就遭逢難堪挫敗。

白艾榮堅稱偵辦川普尚未結束，但媒體不敢置信，認為假如還在偵辦，為何幾乎看不到徵兆。

從最近的訪談得知，曼哈頓地檢辦公室當時重新開始爬梳白艾榮的前任已搜集、堆積如山的事證。檢方的努力一度看來像無頭蒼蠅，在川普廣泛的經商案中亂找，包括他是否對自己的淨資產撒謊等；但到了去年7月，白艾榮決定加派助理檢察官調查自己認為很有希望的線索，即2016年總統選戰的最後幾天，有人代川普支付封口費給色情片女星丹尼爾斯。

川普現在被起訴，正是因為這條線索；他4日須向曼哈頓檢方到案，面對遭控的30多項罪名，等候傳訊；罪名的詳情當天才知。

知情人士指出，白艾榮指揮偵辦走封口費方向，看起來迂迴，有時甚至沒把握；但一路走來，地檢辦公室內部原本懷疑偵辦方向的助理檢察官康羅伊(Chris Conroy)轉而大力支持；白艾榮把川普人馬弄得頭昏腦脹，另遠從華府司法部聘請經驗老到的律師來帶頭偵辦。他終於從關鍵證人處發現新希望；去年末，曼哈頓地檢在並無關連的稅務案件獲勝，讓川普的公司被定罪，白艾榮揚眉吐氣。

白艾榮去年4月本有機會拋開川普，讓自己的精力聚焦在競選地檢檢察官的初衷上，即重塑曼哈頓的刑事司法系統。但現在，他願意把自己的政治前途，押寶在起訴川普一案，受考驗的程度空前未有，他的成敗都與川普綁在一起。贏得起訴只是第一步，讓川普遭定罪恐怕困難得多。

白艾榮由川普的前喬事人、律師柯恩(Michael D. Cohen)處取得重要內情，今年至少七次傳喚柯恩，檢方要他吐露封口費一事的詳情，柯恩終於提供檔案及自己的手機，讓康羅伊可以向大陪審團提出證據及紐約州相關州法，終獲大陪審團投票支持，起訴川普。

川普 白艾榮 曼哈頓

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