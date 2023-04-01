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起訴川普後首現身 白艾榮拒評論 斥政治迫害指控無根據

記者張心／紐約報導
檢察官白艾榮(中)在起訴川普後首度現身，但不置一詞。（路透）
檢察官白艾榮(中)在起訴川普後首度現身，但不置一詞。（路透）

前總統川普涉及「封口費」案，30日遭大陪審團起訴，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)31日中午，在下城刑事法院旁聽與川普案無關的仇亞犯罪案，拒絕針對川普案回應現場媒體；他當天下午針對共和黨指他起訴川普的行為是「政治迫害」，以書面回應該指控為「毫無根據且極具煽動性」。

(影音來源：記者張心)

大陪審團於30日傍晚對川普提出刑事訴訟，川普將面臨超過30項跟商業詐騙相關罪名。曼哈頓地檢辦公室表示已與川普團隊接觸，預計川普將於下周到紐約投案，最快將於4月4日開庭。

白艾榮31日出席旁聽另一起仇亞犯罪案的量刑結果，戴著黑色口罩的他坐在觀眾席最後一排，全程未發一言。大批媒體聚集法庭外，等待其就川普案件發表評論，但結束旁聽後，白艾榮全程未發一言，在保安陪同下快速離開。

據悉，白艾榮因此收到死亡威脅信件，其中附有白色粉末。但31日截至目前，其辦公室門口並未出現任何示威者，警方的人力部署也非常稀少，僅有零星警員在中央街1號法院門口巡邏。

31日下午，白艾榮辦公室就共和黨批評其起訴川普的行為是「政治迫害」進行回擊，直言這是「毫無根據且極具煽動性」；白艾榮辦公室的法律總顧問杜貝克(Leslie Dubeck)在寫給三名眾議院共和黨委員會主席的六頁信函中表示，「這一結論具有誤導性，並且毫無道理。」

信中寫道，「像任何所有被告一樣，川普先生有權在法庭上挑戰這些指控，並用紐約州強大的刑事程序進行辯護」；信中還寫著：「但無論是國會還是川普先生，都無權干預紐約州的正常訴訟程序」。

白艾榮辦公室還要求國會共和黨議員「冷靜」，批評他們的行為是非法的政治干預；「我們敦促你們不要進行煽動性的指控。作為委員會主席，可以督促檢察官辦公室秉公處理，但相反，你們卻選擇和川普合作，詆毀和誹謗檢察官們的誠信。」

川普 白艾榮 共和黨

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川普50年前生平首遭起訴 處理方式和現在如出一轍

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「封口費案」是川普面臨最輕罪名案件 恐干擾其他大案

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