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「法官恨我」川普下周二到案 不會接受認罪協議

編譯潘勛／綜合31日電
川普律師表示，川普將在下周二到案，將與控方展開漫長的法律攻防。（路透）
川普律師表示，川普將在下周二到案，將與控方展開漫長的法律攻防。（路透）

紐約州官員及前總統川普法律團隊已著手準備他4月4日投案，面對他就付封口費給色情片女星一案被控的各項罪名；川普律師3月31日稱委託人接受認罪協議的機率是「零」，川普本人也對本案審理預做鋪排，聲稱不指望能在紐約市受到公平審判，因承審法官「恨」他。

美聯社3月31日報導，知情人士指出，川普被控多項罪名，包括一條重罪。他將正式被捕，創下一名前總統被迫要站在法官前受審的駭人歷史紀錄。

民眾集結在曼哈頓川普大樓前面示威，要求逮捕川普。（路透）
民眾集結在曼哈頓川普大樓前面示威，要求逮捕川普。（路透）

華爾街日報(WSJ)報導，大陪審團發下的起訴書，罪名實質尚未公開，據估要到4月4日川普首次出庭時才會揭曉，開庭時間排在下午2時15分。當天早晨按估計川普會到地區檢察官辦公室報到、被捕、按指紋、拍嫌犯照。

紐約官員表示，曼哈頓法院周遭街道按理要封鎖起來，川普在法院期間，聯邦特勤局也會陪同他。

但法院周圍街道3月31日相形本周稍早很平靜，挺川、反川人馬都沒大規模示威，只有遊客停下來自拍留念，成群記者及警察還留守當地。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)的發言人3月31日表示，屆時不會有確實可信的威脅。

起訴之前，川普曾呼籲支持者抗議，另預測會有「死亡及破壞」，但起訴後不重彈此調；喬治亞州選出的聯邦眾議員瑪喬麗‧葛林(Marjorie Taylor Greene)發推文表示，她當天會到場。

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)3月31日現身各大電視網為委託人辯護，說指控的罪名並無前例、不公平，川普不會接受認罪協議；科皮納表示，此案並無犯罪，能不能開庭審理還很難說，原因在律師團隊已提出紮實挑戰。

本案預計分給法官默欽(Juan Merchan)審理；他去年承審川普集團被控逃稅詐欺案。

在川普大樓前的抗議民眾，手持「川普有罪」的示威標語。（路透）
在川普大樓前的抗議民眾，手持「川普有罪」的示威標語。（路透）

川普已開始為自己的論調打地基，說默欽不可能公平審理他；川普3月31日晨在自己社媒平台發文，說默欽「奉派」參加對他的政治獵巫行動，這種案子以往從未被起訴，默欽恨他；在審理川普集團稅務詐欺時，法官「滿是敵意」。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室31日致信給眾議院三個委員會的共和黨主席；那三名主席批評對川普的偵辦行動，並勒令繳出偵辦檔案。白艾榮的法務長在信中表示，三名主席的舉動並不適當，基於他們據說與川普密切合作，攻擊地檢辦公室及大陪審團審案，事態很明顯，這類舉止更像刑事犯的辯護律師，想替委託人搜集證據，而非立法機構試圖名正言順完成立法目標。

川普 紐約市 白艾榮

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