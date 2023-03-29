特檢調查川普企圖推翻大選案 法官下令潘斯作證
今日美國報(USA Today)28日報導，知情人士說，司法部特別檢察官調查前總統川普涉嫌推翻2020年總大選結果案，聯邦法官已下令前副總統潘斯必須在聯邦大陪審團前作證。
潘斯一直拒絕提供可能對川普不利的證詞；不過他28日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說，要求作證的傳票「並無前例」且「不符憲法」，他曾考慮提出上訴。
潘斯表示，非常欣慰聯邦法院認同根據憲法「言論或辯論條款」(speech-and-debate Clause)，他當時身為參院主席，受到法律保護，可以不必回答某些訊問。
潘斯接受主播葛瑞塔‧范瑟斯特倫(Greta Van Susteren)訪問時說：「且讓我說清楚，對於一切我都光明磊落。我必須遵守憲法。」他說，將會評估將如何因應作證要求。
今日美國報報導，聯邦法官是在保密程序中下令潘斯必須赴大陪審團前作證，案情發展代表川普可能受到重挫。川普聲稱，向當時主持確認選舉人票程序的潘斯施壓，要求配合推翻大選結果的手段，並無觸法之嫌。
川普及挺川幕僚策畫的推翻選舉結果計畫裡，潘斯可以扮演重要角色。
推翻選舉結果謀畫的核心人物、川普律師伊士曼(John Eastman)曾打電話給潘斯，要求潘斯主持選舉人票確認程序時，不要接受七個拜登勝選州的選舉人票結果，改為接受由川普陣營推派的「替代選舉人」(alternate electors)投下支持川普的選舉人票，或者將拜登勝選州的選舉人票爭議送交共和黨居多數的眾院處理。
潘斯拒絕配合川普陣營的要求，2021年1月6日一些挺川暴徒衝進國會大廈時，某些群眾高喊「吊死潘斯」，潘斯在特勤人員護送下逃離參院議事廳。
潘斯前任首席律師傑考布(Greg Jacob)曾在眾院國會暴動調查委員會作證時說，川普在1月6日當天早晨打電話給潘斯，兩人電話交談時發生爭執，潘斯掛電話後臉色鐵青。
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