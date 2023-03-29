特檢調查川普企圖推翻大選案 法官下令潘斯作證

聯邦法官下令前副總統潘斯必須就司法部特別檢察官調查前總統川普涉嫌推翻2020年總大選結果案，在聯邦大陪審團前作證。(美聯社)

今日美國報(USA Today)28日報導，知情人士說，司法部特別檢察官調查前總統川普 涉嫌推翻2020年總大選結果案，聯邦法官已下令前副總統潘斯必須在聯邦大陪審團前作證。

潘斯一直拒絕提供可能對川普不利的證詞；不過他28日接受保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)專訪時說，要求作證的傳票「並無前例」且「不符憲法」，他曾考慮提出上訴。

潘斯表示，非常欣慰聯邦法院認同根據憲法「言論或辯論條款」(speech-and-debate Clause)，他當時身為參院主席，受到法律保護，可以不必回答某些訊問。

潘斯接受主播葛瑞塔‧范瑟斯特倫(Greta Van Susteren)訪問時說：「且讓我說清楚，對於一切我都光明磊落。我必須遵守憲法。」他說，將會評估將如何因應作證要求。

今日美國報報導，聯邦法官是在保密程序中下令潘斯必須赴大陪審團前作證，案情發展代表川普可能受到重挫。川普聲稱，向當時主持確認選舉人票程序的潘斯施壓，要求配合推翻大選結果的手段，並無觸法之嫌。

川普及挺川幕僚策畫的推翻選舉結果計畫裡，潘斯可以扮演重要角色。

推翻選舉結果謀畫的核心人物、川普律師伊士曼(John Eastman)曾打電話給潘斯，要求潘斯主持選舉人票確認程序時，不要接受七個拜登 勝選州的選舉人票結果，改為接受由川普陣營推派的「替代選舉人」(alternate electors)投下支持川普的選舉人票，或者將拜登勝選州的選舉人票爭議送交共和黨居多數的眾院 處理。

潘斯拒絕配合川普陣營的要求，2021年1月6日一些挺川暴徒衝進國會大廈時，某些群眾高喊「吊死潘斯」，潘斯在特勤人員護送下逃離參院議事廳。

潘斯前任首席律師傑考布(Greg Jacob)曾在眾院國會暴動調查委員會作證時說，川普在1月6日當天早晨打電話給潘斯，兩人電話交談時發生爭執，潘斯掛電話後臉色鐵青。