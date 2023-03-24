AI生成「川普被捕」假圖 社媒瘋傳 專家憂錯誤訊息氾濫

這是一張由AI生成的「川普被捕，與警衝突」的假照片，調查性新聞團體創始人希金斯利用人工智慧程式虛構出此戲劇性畫面，貼在社群媒體提醒。（美聯社）

在媒體報導前總統川普可能面臨刑事控罪，國際刑事法庭對俄羅總統普亭 發出逮捕令之際，最近幾天，推特等社群媒體 平台開始出現令人震驚的照片，顯示川普遭紐約市鎮暴警察圍攻、普亭穿囚服被關在水泥牢房裡；但這些都不是真的，而是人工智能(Artificial Intelligence，AI ，人工智慧)生成的圖像。

美聯社報導，錯誤訊息傳播專家警告，這些圖片預示了「新現實」：重大新聞事件出現後，社群媒體會湧現大量虛假照片和影片，並在關鍵時刻混淆虛實。

西雅圖華盛頓大學教授韋斯特(Jevin West)表示，「它們會在危機發生期間增加噪音，強化人們憤世嫉俗的程度，對整個體系、對獲得的資訊失去信任。」

雖然創作假圖像並非新鮮事，但Midjourney、DALL-E和其他公司的AI 圖像生成器愈來愈容易使用，只需用戶以簡單文本提示，即可快速生成具詳細背景的逼真圖像，還可模仿新聞機構照片風格，以假亂真。

總部位於紐約、專注視覺證據的「見證」(Witness)人權組織媒體技術專家安倫(Shirin Anlen)表示，用戶只在發帖時聲明「圖像由AI生成且僅供娛樂」是不夠的，因為這些視覺效果很快就會被其他人轉發。

專家認為，隨著合成圖像越來越難辨虛實，打擊視覺錯誤信息的最佳方法是：提高公眾意識和教育。韋斯特指出，「我們應該盡全力讓公眾意識到，這類技術有多強。」

總部位於荷蘭的調查性新聞團體Bellingcat創始人希金斯(Eliot Higgins)利用Midjourney虛構出川普和普亭被捕的戲劇性畫面，他建議社群媒體公司專注開發技術，檢測AI生成圖像，並將技術集成於平台中。

卡內基國際事務倫理委員會資深研究員米歇爾(Arthur Holland Michel)說，山雨欲來，他擔心這世界尚未做好準備；「從政策角度看，社會各層面都將出現大規模虛假信息，」米歇爾向美聯社表示，「要徹底阻止這種情況，需要一項迄今仍無法想像的技術突破。」