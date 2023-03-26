電影世界／《西線無戰事》拍出戰火浮生錄

《西線無戰事》在柏林街頭的大屏幕上宣傳，此片贏得奧斯卡最佳外國影片、攝影、美術指導及最佳原創配樂。（美聯社）

奧斯卡 頒完獎後，一如往常地引起讚美與反對。我最欣賞的《西線無戰事》（德語：Im Westen nichts Neues，英語：All Quiet on the Western Front）來勢洶洶，共得九項提名：在最佳影片、改編劇本、視覺效果、音響、化妝與髮型設計等項目落選，但贏得最佳外國影片、攝影、美術指導；意外的是它的最佳原創配樂，竟然打敗了強勁對手《法貝爾曼》（The Fabelmans）的約翰威廉斯（John Williams），威廉斯可是奧斯卡的常勝軍啊！

奧斯卡的制度人和最要緊。許多年輕的亞裔會員，投給《媽的多重宇宙》（ Everything Everywhere All at Once）；換個角度看，最佳電影 入圍，除了《西線無戰事》，《伊尼舍林的女妖》（ The Banshees of Inisherin）以及《瘋狂富作用》《Triangle of Sadness》不都是外國電影嗎？它們也闖進美國打擂台，可見咱們老美挺大度的。

攝影與音響 絕妙搭配

世界一戰導火自1914年的塞拉耶佛事件：奧匈帝國皇太子弗朗茨·斐迪南（Archduke Franz Ferdinand of Austria；1863 - 1914）與妻子在當地被極端人士槍殺身亡。接著各國牽扯對戰，大約有1000萬人失去生命，其中西線的英法對德作戰最慘烈。德、法本是世仇，翻舊帳沒完沒了。《西線無戰事》根本是壕溝戰，血肉橫飛得驚天地泣鬼神。

《西線無戰事》由美國公司1930年首映電影，1979年出世的是電視電影。埃里希·瑪利亞·雷馬克（德語：Erich Maria Remarque，1898－1970 ）寫的原作。第一版本1930年12月5日在柏林開演時，被納粹破壞場地：戲院突然臭氣熏天，老鼠亂爬。此片甚至被希特勒禁止，又焚毀它的資料，逼得雷馬克流亡國外，直到2022年，劇本首度交在德國人手裡。

杜甫蒙太奇 兩片掌握

好幾個影評家不約而同地比較2019年的《1917》與《西線無戰事》。前部的導演 乃山姆·曼德斯爵士（Sir Samuel Alexander “Sam” Mendes），他擅長把戰爭化如幻境：感時花濺淚，在腐屍中翩然開放；後部的愛德華·伯格直視殘暴的鐵馬金戈：恨別鳥驚心，鏡頭仰望長空，飛禽不沾戰地。兩個導演均掌握了杜甫的蒙太奇。

《西線無戰事》的攝影絕配音響還有視覺效果。弦樂器偶爾拉長單音，有時緊拽四拍四音符，既單調又反襯寂寞的場景；機槍無來由的發出兩三聲，發在人正吃佳餚美酒、或準備進攻、或快被攻擊之刻。穹蒼垂下照明彈，旋轉成的弓線是黑暗中唯一的亮光。

27歲的演員Felix Kammerer主演《西線無戰事》，此片贏得奧斯卡最佳外國影片、攝影、美術指導及最佳原創配樂。（美聯社）

演員雖年輕 演技上乘

演員的演技都上乘，尤其是演保羅 (Paul) 的主角。Felix Kammerer年僅27，是舞台劇演員。劇中他上高中，被師長遊說，跟著三個朋友輕鬆地赴前線殺敵。Kammerer從青春天真，演到殺人不眨眼。他的五官變化表達浪漫、嚮往、崇拜、期待、錯愕、驚嚇、懷疑、害怕、無畏無懼、後悔、悲哀、痛苦、覺醒……，這是他第一次拍電影，他的潛力無限。

演他的三個朋友 (Ludwig、Kropp、Mülle) 的配角也代表不同的人性：他們憤怒、哀傷；歡喜和快樂卻都短暫。戴眼鏡的Ludwig（Adrian Grünewald飾）第一場戰爭就被炸死，保羅受命去收集死者的狗牌，他先撿到Ludwig的眼鏡，再見著好友屍體，死神首次與保羅擦身而過，以後四友都在戰場上消逝。

Albrecht Schuch的演法熟極而流，他飾演保羅的救命恩人「老貓」（Kat）。「老貓」似乎「老兵不死」，沙場經驗使他聞聲知變，保羅跟著他見機行事。劇本安排了他們兩次偷鵝。因為軍隊糧食不足，使行伍鋌而走險，去偷食物打牙祭。但是「鵝」在英文俗語中代表徒勞（The war is, in itself, a wild goose chase)。

生命如鴻毛 訴說反戰

改編原著的劇本，有其他的象徵跟對比，比方圍巾的傳遞：那條圍巾來自一名法國農婦，可是傳到保羅便終止了。狗牌幾次的出現都極其冷血：保羅入伍，必須報上自己的出生年月日；諷刺的是所有陣亡袍澤的名牌，全被丟在司令部的桌上，副官虛應念出各人的年月日，死亡輕如鴻毛。

軍隊發現成堆被毒氣毒死的同袍的那橋段，似乎在暗示：20年以後，德國納粹反過來將自己的惡行，加諸於猶太人身上？壕溝內保羅的屍體凝成泥塊，然後曾經被他救過的新兵，取了他的圍巾，卻忘了拿下他的狗牌。因此保羅的死訊無從通知，他的親人只能假設保羅失蹤了，或者西線根本無戰事？