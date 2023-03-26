移民專頁／優先日期不可共享 除非移民申請獲准

讀者問：

我在2022年交了國家利益豁免移民案件(NIW)，PD是11月。正準備提出EB-1A申請，就有排期了。 2023年1月準備交傑出人才第一優先EB-1A。請問，EB-1A和NIW是共享PD嗎？如果EB-1A比NIW先審核，被拒後那PD還有效麼？現在是不是也不著急交EB-1A，等NIW的case approved了，再交補充內容？我覺得自己的NIW大概率會approved。即使EB-1A 被拒了，PD也能鎖定到2022年11月？

答：

優先日期是不可能共享的，除非申請獲得批准。屆時，受益人通常可以在其第二個職業移民的案子使用優先日期。我們在中國和印度的案例中多次看到，職業移民第三類別(EB-3)批准申請案的優先日期與較晚提交的第二類別EB-2 申請共享，因為EB-2簽證 的排期在過去幾年比EB-3的排期快。

如果你希望將2022年11月的NIW優先日期用於EB-1A申請，你應該等到國家利益豁免移民案件(NIW) 獲得批准，然後再提交EB-1申請並請求使用NIW的優先日期。

編按：

PD：就是prosecutorial discretion的縮寫，即ICE可以因案件「優先級別」而選擇把案子關閉的權力。獲得PD並且移民法院把申請者的驅逐案子關閉，申請者就可以向移民局 申請綠卡 。