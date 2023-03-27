第一公民銀行收購SVB 存款保險基金損失200億元
美國監管機構表示，第一公民銀行（First Citizens BancShares）將收購矽谷銀行（SVB）大多數資產，這家放貸機構人倒閉估計造成美國銀行業者支付的存款保險基金損失200億美元。
根據聯邦存款保險公司（FDIC）的聲明，總部位於北卡羅萊納州羅利市（Raleigh）的第一公民銀行簽署了協議，接手矽谷銀行共1,190億美元的所有存款，也將接手該銀行貸款，並經營它的17家分行。該交易包括以165億美元折扣價買下矽谷銀行價值約720億美元的資產，留下大約900億美元證券和其他資產給FDIC處置。
FDIC也獲得價值高達5億美元的第一公民銀行股權增值權。該聲明表示，矽谷銀行崩盤給FDIC存款保險基金造成的成本，估計在200億美元左右，但具體數字將在接管結束後才能確定。
第一公民銀行執行長Frank Holding Jr.發表聲明說，「這次與FDIC的合作是一樁了不起的交易，應當能向銀行體系注入信心」。
矽谷銀行是十多年來美國倒閉的最大一家銀行，增資計畫公布不到48小時就倒了。由於聯準會激進升息，該行出售證券蒙受巨額虧損失，導致焦慮不安的投資人和儲戶迅速從該行撤資。僅3月9日一天，矽谷銀行的提款就高達約420億美元。
監管機構急於敲定出售矽谷銀行全部或部分資產的交易，以彌補該行新創企業客戶的未保險存款。
矽谷銀行倒閉後，美國金融監管機構採取了緊急措施強化市場對金融體系的信心，推出支援銀行的新貸款計畫，聯準會官員聲稱規模大到足以保護全美儲戶資金安全。
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