第一公民銀行收購SVB 存款保險基金損失200億元

第一公民銀行（First Citizens BancShares）將收購矽谷銀行大多數資產。(路透)

美國監管機構表示，第一公民銀行（First Citizens BancShares）將收購矽谷銀行 （SVB）大多數資產，這家放貸機構人倒閉估計造成美國銀行業者支付的存款保險 基金損失200億美元。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）的聲明，總部位於北卡羅萊納州羅利市（Raleigh）的第一公民銀行簽署了協議，接手矽谷銀行共1,190億美元的所有存款，也將接手該銀行貸款 ，並經營它的17家分行。該交易包括以165億美元折扣價買下矽谷銀行價值約720億美元的資產，留下大約900億美元證券和其他資產給FDIC處置。

FDIC也獲得價值高達5億美元的第一公民銀行股權增值權。該聲明表示，矽谷銀行崩盤給FDIC存款保險基金造成的成本，估計在200億美元左右，但具體數字將在接管結束後才能確定。

第一公民銀行執行長Frank Holding Jr.發表聲明說，「這次與FDIC的合作是一樁了不起的交易，應當能向銀行體系注入信心」。

矽谷銀行是十多年來美國倒閉的最大一家銀行，增資計畫公布不到48小時就倒了。由於聯準會激進升息，該行出售證券蒙受巨額虧損失，導致焦慮不安的投資人和儲戶迅速從該行撤資。僅3月9日一天，矽谷銀行的提款就高達約420億美元。

監管機構急於敲定出售矽谷銀行全部或部分資產的交易，以彌補該行新創企業客戶的未保險存款。

矽谷銀行倒閉後，美國金融監管機構採取了緊急措施強化市場對金融體系的信心，推出支援銀行的新貸款計畫，聯準會官員聲稱規模大到足以保護全美儲戶資金安全。