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10億美元級富豪 中國969位全球居冠

瑞信危機不斷 美司法部要查是否助俄寡頭躲制裁

編譯簡國帆／綜合23日電
彭博資訊報導，司法部正在調查瑞士信貸和瑞士銀行等銀行業者，以了解金融專業人士是否幫助俄羅斯寡頭規避制裁。(路透)
彭博資訊報導，司法部正在調查瑞士信貸和瑞士銀行等銀行業者，以了解金融專業人士是否幫助俄羅斯寡頭規避制裁。(路透)

知情人士透露，司法部正在調查瑞士信貸和瑞士銀行等銀行業者，以了解金融專業人士是否幫助俄羅斯寡頭規避制裁。

彭博資訊報導，聯邦政府最近發出證人傳票，對象包括瑞信和瑞銀，而美方要求提供資訊的時間點，是在瑞信陷入危機之前。知情人士說，傳票發出對象也包括一些美國大銀行的員工。瑞信和瑞銀都未發表評論。

知情人士透露，司法部目前的調查聚焦於找出和遭美國制裁客戶往來的銀行員工與受、以及這些客戶過去幾年被審查的情況，之後這些銀行家和顧問可能會被進一步調查，以確定是否違反任何法律。

俄羅斯因入侵烏克蘭而招致更多制裁之前， 瑞信以迎合俄羅斯富豪聞名，鼎盛時期為俄國客戶管理的資產超過600億元，每年為瑞信帶來5億至6億元營收。

瑞信去年5月終止與俄國個人客戶的業務時，持有俄國客戶約330億元資產，比瑞銀多50%，儘管瑞銀的財富管理業務規模更大。

若銀行違反美國的制裁規定，可能遭重罰，例如2014年法國巴黎銀行曾被罰款接近90億元，2019年渣打銀行同意以超過10億元，和解美國司法部的一項調查。日前瑞士安排瑞銀收購瑞信之前，瑞銀就提出對瑞信潛在法律責任的憂慮，瑞市政府已表示願意擔保這項交易多達90億瑞郎（約98億美元）的潛在損失。

路透引述知情人士報導，瑞士當局和瑞銀正趕著最快４月底完成收購瑞信的交易，試圖留住瑞信的客戶和員工。不過，這起交易案可能會花好幾個月的時間，因為須要十幾個國家當局批准，但交易花的時間愈久，瑞信就更難維持事業，因為不確定性會侵蝕投資人對瑞信的信心。

司法部 俄羅斯 俄國

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