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西太平洋銀行流失20%存款 急向聯邦借150億 危機解除

編譯潘勛／綜合22日電
受到矽銀倒閉擠兌影響，加州的西太平洋銀行3月也出現儲戶擠兌潮，高達20%，急調頭寸補足後暫度難關。(路透)
受到矽銀倒閉擠兌影響，加州的西太平洋銀行3月也出現儲戶擠兌潮，高達20%，急調頭寸補足後暫度難關。(路透)

總部設在洛杉磯的西太平洋銀行(Pacific Western Bank)22日表示，自開年以來顧客已提走存款總額的20%，銀行已向投資機構Atlas SP Partners主持的公司籌得14億元現金，另由各種聯邦施政計畫借得大約150億元，目前提走存款現象已「穩定下來」。

紐約時報報導，西太平洋銀行向聯邦借的錢，有20多億元是取自聯準會(Fed)在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)、Signature Bank倒閉後設立的緊急放款計畫。

西太平洋銀行做此宣布之後，母公司PacWest Bancorp的股價立刻大跌；聲明中另細陳公司採取的各種籌資措施，以支撐其資產負債。22日收盤時，西太平洋銀行股價下跌17%，過去一個月市值流失逾半。

受到矽銀倒閉擠兌影響，加州的西太平洋銀行3月也出現儲戶擠兌潮，高達20%，急調頭...
受到矽銀倒閉擠兌影響，加州的西太平洋銀行3月也出現儲戶擠兌潮，高達20%，急調頭寸補足後暫度難關。(路透)

西太平洋銀行正對外談判，藉著出售自己股份來籌資，但也表示「不會顧慮太多，而不在此時推動交易」，原因是市場動盪，區域性銀行股的價值「被打壓」。

截至20日，西太平洋銀行還有大約現114億元，超過該行未保險儲蓄額的95億元。至於總儲蓄額的271億元，約四分之一是由銀行專門服務初創公司、風險創投機構的部門所持有；年初時，西太平洋銀行約三分之一總儲蓄額放在該部門，凸顯自矽谷銀行塌陷以來，部門受影響有多嚴重。

因為顧客擔心自己存款銀行或許跟矽谷銀行共有一些特點，所以西太平洋銀行之類的區域性銀行格外吃力；有些銀行如第一共和銀行(First Republic)也在鞏固資本基礎，探尋各種交易方法來籌更多錢，但投資人依然不放心，尤其是區域性銀行想由政府取得保證，會保護他們儲戶的存款。

PacWest總裁泰勒(Paul W. Taylor)表示，官員、監管單位、銀行界領袖都釋出明確訊息，包括財長葉倫最近的談話，談到保護較小銀行的儲戶，因此西太平洋銀行覺得不斷受到鼓舞。

葉倫21日表示，假如其他銀行也如矽谷銀行、Signature Bank陷入麻煩，聯邦政府已做好介入準備，會保障高於25萬元保險上限的儲蓄。PacWest表示，今年前兩個月獲利近5000萬元，「資產品質絕佳不變，自去年底以來並無多大變化」。

矽谷銀行 儲蓄 投資

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