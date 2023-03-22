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葉倫信心喊話：銀行業正恢復穩定 與2008年情況大不同

編譯陳韻涵／綜合21日電
財長葉倫21日出席「美國銀行家協會」峰會表示，美國金融業已恢復穩定。(Getty Images)
財長葉倫21日出席「美國銀行家協會」峰會表示，美國金融業已恢復穩定。(Getty Images)

財政部長葉倫(Janet Yellen)21日在「美國銀行家協會」(American Bankers Association)峰會上表示，經歷地區銀行近期倒閉風波後，整體金融已恢復穩定；未來若有其他小型機構的財務穩定面臨危險，政府將批准額外救濟措施。

葉倫表示，美國銀行體制穩健，近期事件與2008年的融斷危機不同，當時造成全球數兆元虧損。葉倫說：「此次與2008年不同，當年出現償債危機，如今看到的是銀行擠兌蔓延。」

加州的矽谷銀行(SVB)10日在存戶擔憂SVB財務健全問題後擠兌而倒閉，釀成美國史上第二大的銀行倒閉風波；SVB倒閉48小時內，對加密貨幣產業友好的紐約商業銀行Signature Bank也出現類似情況而倒閉，引發銀行業擔憂。

監管機構表示，SVB與Signature Bank的所有存戶，包括持有未投保資金的存款人，以及存款逾25萬元者，都會受到聯邦存款保險的保障。

舊金山「第一共和銀行」(First Republic Bank，前譯第一信託銀行)16日取得11家大銀行籌措的300億元基金，躲過倒閉危機。

政府如今決定恢復大眾對銀行的信心，避免更多動盪；司法部和證交委員會已著手調查SVB倒閉事件，拜登總統呼籲國會加強監管地區性銀行，並對倒閉銀行的高階主管祭出更嚴厲的懲處。

葉倫表示，若規模較小的機構面臨持續蔓延的擠兌風險，也可能需要採取類似行動，「政府干預是為了保護更廣泛銀行體系的必要手段」，政府持續密切觀察各銀行的情況。她表示，「我相信我們的行動已降低更多銀行倒閉的風險」，堅稱美國銀行體系仍然穩健。

美國銀行家協會主席尼科爾斯(Rob Nichols)提問葉倫，考量近期事件，哪些政策需要調整；葉倫答道，「我不在此推測可能需要調整那些內容，我著重穩定體制」。

葉倫上周接受參院金融委員會質詢，強調美國金融體制依然穩健，國民對存款安全要有信心。

葉倫本周將兩度出席參、眾兩院委員會調查，難免會被問到政府如何阻止銀行倒閉的更多提問。她說：「讓我說清楚，政府近期行動展現我們致力採取必要措施，確保存戶存款與銀行體制的安全。」

舊金山「第一共和銀行」(First Republic Bank)16日獲得11家...
舊金山「第一共和銀行」(First Republic Bank)16日獲得11家大銀行籌措的300億元基金後，已躲過倒閉危機。(Getty Images)

葉倫 SVB 矽谷銀行

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