瑞信風暴恐導致銀行緊縮放款 加速全球經濟衰退腳步

當前面臨的風險是，銀行為求自保，將加強本身財務體質，而非提供放款來推動經濟成長。（路透）

瑞信集團（Credit Suisse Group）命運未卜所引發的金融市場信心危機不提升高，可能導致銀行緊縮放款，增添經濟陷入衰退的風險。

最近一波市場動盪繼美國三家銀行倒閉之後發生，影響所及，不僅瑞信股價跌至歷史新低，投資 人也紛紛實施提防違約的避險，全球經濟前景也為之改觀。當前面臨的風險是，銀行為求自保，將加強本身財務體質，而非提供放款來推動經濟成長。

不過才幾周前，分析師和投資人一度出現美國經濟「無著陸」的說法，也就是通膨雖居高下，但經濟仍穩定成長。

但這一周的狀況撼動了「無著陸」或「軟著陸」這類觀點。阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在發給客戶的報告中說：「金融事件已爆發，我們正在從無著陸，轉向由信用條件緊縮所帶動的硬著陸。」

John Hancock資產管理聯席首席投資策略師羅蘭（Emily Roland）說：「無著陸情境已不復存在。經濟衰退可能提前來到。」

單從一個指標即可明顯看出轉變，投資人已放棄央行 對抗通膨的升息押注，如今轉而預期央行不久就會祭出抗衰退的降息措施。

這並不是因為通膨已經消失，美國2月通膨仍高達6％，歐洲則更高。儘管如此，利率期貨顯示Fed下周升息的機率縮小，而且最快今夏開始轉而降息。

Cantor Fitzgerald分析師指出，聯邦基金利率與美國2年期債券殖利率 之間的利差已達到95個基點，在最近四次經濟衰退中，有三次在經濟衰退前達到這個利差規模。

仍有投資人認為，監管機構事發當下即支持矽谷銀行（SVB），包括為存款人的資金提供擔保，將避免引發危機，使經濟實現軟著陸。

FlowBank的市場策略師德拉包姆（Paul de La Baume）說：「美國監管機構為確保存款人拿得回存款而採取的快速反應措施，有助阻止可能出現的信心崩盤。最近的事件也告訴我們，監管機構不希望經濟面臨風險。」