大仁說財經／俄經濟不墜 全靠中國力挺

在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

自俄羅斯 入侵烏克蘭這一年裡，莫斯科受到前所未有西方制裁的打擊，並被排除在大部分全球經濟之外。

但中國在此同時宣布與俄羅斯的友誼「不受限制」，這給克里姆林宮提供了一條經濟生命線，緩和了其被逐出全球金融體系的影響。

華爾街日報報導，中國國家主席習近平 和普亭可能於4月或5月初在莫斯科舉行峰會。

中國是全球最大大宗商品買家和金融和科技強國，一直藉由以下三種方式支撐俄羅斯經濟：

1、購買俄國能源

西方對莫斯科的制裁，包括石油 銷售禁運和對其原油設置價格上限、將其排除在國際銀行交易系統SWIFT之外，以及凍結其央行在海外持有的資產。這些措施重點在削弱俄羅斯為戰爭提供資金的能力。

這些措施真的有效。根據世界銀行的最新估計，俄羅斯經濟在2022年陷入衰退，萎縮4.5%。

但俄羅斯政府宣稱莫斯科的財政收入仍呈增加。這主要歸功於高昂的能源價格以及俄羅斯努力將出口改道至中國和印度等其他願意購買的買家。

歐亞集團中國和東北亞資深分析師湯馬斯(Neil Thomas)說：「中國在經濟上支持俄羅斯的戰爭，因為它與俄羅斯的貿易增加，削弱了西方削弱莫斯科軍事機器的努力。」

他說：「習近平希望深化中國與日益孤立的俄羅斯的關係。」

他補充說，莫斯科的「老鼠過街」的狀況讓北京能夠發揮更大的影響力，以獲得廉價能源、先進的軍事科技和對中國國際利益的外交支持。

根據中國海關數據，中俄貿易總額在2022年創下歷史新高，成長30%至1900億美元。其中能源貿易特別自戰爭爆發以來顯著上升。

3月至12月，中國自俄羅斯採購了價值506億美元的原油，同比成長45%。煤炭進口激增54%至100億元。包括管道天然氣和液化天然氣在內的天然氣採購量猛增155%，達到96億元。

這對雙方來說都是一件好事。對於俄羅斯來說，它迫切需要新客戶，因為它的化石燃料被西方拒買。對於現在專注於讓經濟擺脫低迷的中國來說，需要廉價能源來為其龐大的製造業提供動力。

莫斯科國立國際關係學院副教授柯亦娃(Anna Kireeva)說，「隨著中國經濟在2023年開放，可以預期俄羅斯對中國的出口將進一步增加，包括石油和其他石油精煉產品」。

2、取代西方供應商

除能源外，俄羅斯還花費數十億元向中國購買機械、電子產品、賤金屬(指較易被氧化或腐蝕的金屬，如鐵、鉛、鋅和銅等)、車輛、船舶和飛機，美國國會研究服務處去年5月的報告對此進行了詳述。

湯馬斯說，「即使中國不願直接支持俄羅斯的戰爭，但雙邊關係將繼續發展，因為北京非常投機」，「習近平將普亭的支持視為對抗日益敵對的美國的戰略選項，但他對俄羅斯感興趣，主要在考量它可以為中國做些什麼」。

俄羅斯還需要中國為西方的汽車和電子產品提供替代品。

柯亦娃表示，「在這方面，中國的工業能力是任何其他主要生產國無法匹敵的。」

根據俄羅斯研究公司Autostat的最新數據，在西方品牌退出後的一年內，包括哈維爾(Havel)、奇瑞和吉利在內的中國汽車品牌的市占率從10%飆升至38%。並預測這個數字在今年可能會進一步增加。

在消費電子領域，到2021年底，中國品牌智慧手機占總市場的40%。根據市場研究公司Counterpoint的數據，一年後，中國品牌幾乎以95%的市占率接收了整個市場。

3、提供美元替代品

在部分俄羅斯銀行被SWIFT切斷後，莫斯科一直以人民幣代替美元。俄羅斯企業開始使用更多人民幣來促進與中國貿易的成長。柯亦娃指出，俄羅斯銀行還進行更多人民幣交易，以免遭受制裁風險。

俄羅斯媒體引述莫斯科交易所負責人的話說，到2022年11月，人民幣在俄羅斯外匯市場的占比從1月的不到1%躍升至48%。

根據SWIFT發布的數據，俄羅斯去年7月一度短暫成為全球第三大人民幣離岸交易中心，僅次於香港和英國。且自此以後一直是人民幣交易的六大市場之一；在烏克蘭戰爭之前它甚至沒有進入前15大。

在部分俄羅斯銀行被SWIFT切斷後，莫斯科一直以人民幣代美元。到2022年11月，人民幣在俄羅斯外匯市場的占比從1月的不到1%躍升至48%。（路透）

路透報導，在俄羅斯的大部分儲蓄因國際制裁而凍結後，俄羅斯財政部還將該國主權財富基金可以持有的人民幣儲備比率翻了一倍達到60%。

塔斯社報導，財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)曾表示，俄羅斯在2023年只會買進人民幣以補充該國的主權財富基金。

然而，這種關係並非完全沒有摩擦。根據俄羅斯報紙「生意人報」報導，由於擔心受到國際制裁，中國支付系統銀聯已停止接受俄羅斯銀行發行的信用卡。