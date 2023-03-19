新聞眼／女兒上抖音幫老爸打書 滯銷變暢銷第一名

美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一隻17秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（取材自TikTok）

抖音 （Tiktok）的力量既強大又神奇；對住在佛蒙特州 蒙彼利埃（Montpelier）的理查茲父女（Richards) 來說，感受尤其深刻。

現年74歲的勞埃德•理查茲（Lloyd Richards）曾經花了14年的時間，在白天當律師、晚上帶小孩的勞碌生活中，緊抓空檔寫出生平第一本小說 「石頭少女」（Stone Maidens），2012年書出版之後，卻始終銷量不佳。女兒瑪格麗特•理查茲（Marguerite Richards）心疼老爸多年心血乏人問津，2月7日錄了一段17秒短片放上抖音，替父親「打書」。

一夜之間，父女倆的人生因此改變。

17秒短片 點閱衝4700萬次

「石頭少女」在一周內，迅速成為亞馬遜好評4.7的當周及當月最暢銷連環殺手驚悚小說，那段短短17秒的抖音短片點閱率更直衝4700萬次。現在，理查茲已在交涉他人生中的第二本書，好萊塢那方也有公司正與他的文學經紀人洽談，準備要將「石頭少女」拍成電影。

瑪格麗特充當父親公關，這陣子忙著過濾各方採訪邀約。她向「今日美國」（USA TODAY）表示，父親在她童年時期一邊撫養三個孩子、一邊辛勤工作，日日趕早起床、周末熬夜，滿腔熱情地寫出那本書，出版問世。儘管她只是抖音新手，但昔日目睹父親在閣樓努力創作的美好回憶，忽然間湧上心頭，讓她決定拍下父親寫作故事的短片，心裡想的是：「多賣一本是一本」。

「石頭少女」 好萊塢要拍電影

在抖音短片裡，她說：「我爸花了14年寫出一本書，他全職工作，把孩子放在第一位，但仍擠出時間在閣樓寫書。雖然書賣得不好，但他還是很開心；我希望幫他推一下書，他連什麼是抖音都不知道。」

瑪格麗特向「今日美國」描述那段短片如何在短時間內「全速迸發」。她說：「我2月7日7點左右發布短片，上床睡覺前查看了一下，三小時內約有200次瀏覽。那時我想，『好吧，就算只有少數人看到，讓他多賣出幾本他辛苦完成的書，也夠讓人興奮了。』第二天上午我醒來發現，天哪！觀看次數已達到70萬次。」

第二天的短片瀏覽量最終累積到400萬次，雪球更是從此愈滾愈大；當點閱率達到1500萬次時，瑪格麗特決定拍下對此毫不知情的父親，閱讀人們對他和書的種種評論的反應，然後再放上抖音。

美國律師理查茲花了14年追尋寫書的夢想，但書籍在接下來11年間乏人問津，直到他女兒最近發了一隻17秒的TikTok影片，成功把爸爸的小說推上了亞馬遜連環殺手驚悚小說排行榜的第一名。（取材自TikTok）

有抖音用戶在留言中寫道：「我買了書，讀起來很刺激。我希望你爸能成功。他看起來真是個好爸爸。」有人寫道：「訂購中！」還有人表示，「真是寶貴的靈魂，他值得一切好事發生在他身上！」另有人寫道，「我買了！現在讀了三分之一，但今晚可能會讀完，因為我欲罷不能！」

讀網友好評 老爹激動到哭

影片顯示，理查茲閱讀網友好評時，開始哭泣，瑪格麗特也哭了。「因為他們，你是第一，」她滿是淚水地說：「我愛你，爸爸。」理查茲看來情緒激動，哽咽地說出「謝謝」，擦了擦眼睛，宣稱他「準備去小睡一下」。

這第二則抖音影片有800萬瀏覽量，瑪格麗特創建的帳戶現在有超過33萬名粉絲追蹤。

理查茲閱讀網友好評時，開始哭泣，瑪格麗特也哭了。（取材自TikTok）

理查茲向媒體表示，「這一切有如旋風。我充滿感激，但我還真是不明白抖音的力量。我74歲了，這種事還是真難以理解。」

被粉絲們暱稱為「抖音爸爸」（TikTok Dad）的理查茲說：「我太震驚了，大家說了我的書的很多好話，我高興得不知所措，真不敢相信有那麼多人這麼快就有感應。那讓我覺得很棒；這樣的經驗實在振奮人心。」

石頭少女（Stone Maidens）

理查茲與妻子住在佛蒙特州首府蒙彼利埃時，完成這部小說。書中講述一名聯邦調查局（FBI）法醫人類學家調查專門殺害女性的連環殺手的故事。這本小說於2012年出版。

小說的靈感可能源自理查茲先前的工作。根據他在亞馬遜發布的自傳，他在擔任印第安納州法官高階助理期間累積真實的刑事專長。

#BookTok

TikTok近年來幫助推動了數百本書的銷售，其中包括透過理查茲女兒也有用的「#BookTok」標籤。讀者利用「#BookTok」討論他們最愛的作家與選書。根據紐時報導，光2021年一年，「#BookTok」就幫助作者們賣掉了2000萬本的印刷書。