有藝思／紐約自然史博物館新館 像從地底長出

美國自然史博物館的新館，即將在春天開幕。（取自amnh.org）

春天即將來臨，當紐約客在中央公園 散步時，若是遇見一大塊基岩從眼前浮現，或許會大吃一驚；現在，在美國自然史博物館 (American Museum of Natural History)西北角，從中央公園西邊的哥倫布大道走向公園時，博物館靠近羅斯福公園的新入口，會讓你有類似的震撼。

★龐然大物 今春開放

將在今年春天開放、由Studio Gang建築師事務所設計的「理查．基爾德科學、教育 和創新中心」(Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation)，就像是一件建築的「金繼」（Kintsugi，源自日本的一種修補技術），它修復並連接了自然史博物館的不同展館和建築，而且看起來像從地底長出來的龐然大物。

自然史博物館西側的新入口「理查．基爾德科學、教育和創新中心」位於哥倫布大道與西79的路口。（取自谷歌地圖）

這個新的入口位於自然史博物館的西北角，哥倫布大道與西79的路口，是博物館一個戲劇性和大膽的轉折，為複雜的建築增加了新的層次，這樣的理念可以追溯到1877年J.克利夫蘭-卡迪的原始設計。

Studio Gang的創始人Jeanne Gang說，自然史博物館最初的計畫是非常有條理的，一個四方形的空間圍繞著一個中心塔，但空間很快就被填滿，讓動線變得很複雜，有很多死胡同。

Gang說，自然史博物館每年有500萬參觀人次，遊客的體驗是完全迷失了方向，得不停地走回頭路；當然，在博物館裡迷路不全然是件壞事，但這就是他們開始努力的地方——解決動線的問題。

Gang說，自然史博物館有23座不同的建築，他們在地面上創建了一條軸線，可以通往哥倫布大道，在中央公園一側保留舊的、有台階的正式入口。

以混凝土技術模仿冰山和冰洞，建築師以這種富有表現力的形式，呈現出一個多孔的中庭。（取自amnh.org）

★模仿冰山 富表現力

她指著一幅人們聚集在一起、沐浴在金黃色陽光的草圖表示，一個模糊了自然和人工、地形和建築之間界限的建築構想，是她對新的建築物的核心理念，「不僅探索地球上的生命，而且探索地球本身。」

以混凝土技術模仿冰山和冰洞，建築師以這種富有表現力的形式，呈現出一個多孔的中庭。Gang說，它給人一種洞穴的感覺，表面就是混凝土的顏色，所以沒有多餘的裝飾與石膏牆。

除了一個無障礙、面向城市的入口外，新建築還容納了一個大型「隱形世界」(Invisible Worlds)劇院，遊客可以沉浸在從森林到微觀環境的體驗式展覽中。這裡將有一個蝴蝶展，真實的蝴蝶會在參觀者周圍飛舞，還有一個有真實植物和景觀的動物園，以及新的圖書館，使博物館的大量藏品能夠被更多人使用。

美國自然史博物館的正門是在19世紀完工的。建築師Calvert Vaux和J. Wrey Mold於1874年開始建造博物館，於1877年完工。（Getty Images）

【小檔案】理查．基爾德科學、教育和創新中心

「理查．基爾德科學、教育和創新中心」是一座規畫為五層樓的博物館，除了整修現有的部分建築外，羅斯福公園 (Theodore Roosevelt Park)相鄰區域部分也會改建。

博物館與紐約市公園局(NYC Parks)合作，新館會盡量減少對公園的影響。羅斯福公園西側有60多棵樹，移除的樹木減少到七棵，保留兩棵著名的樹木，一棵針橡樹和一棵英國榆樹；並新種21棵樹。館方還會擴大遊玩和休息的區域，以保持公園的特色和功能。