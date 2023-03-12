流行／量產後 Nike熊貓鞋還酷嗎

Nike的黑白熊貓鞋依然是eBay和Goat兩家商店2022年最暢銷的運動鞋。（取自eBay網站）

Nike的黑白熊貓低筒復古休閒鞋「Panda Dunks」曾是收藏家眼中的夢幻逸品，但這款球鞋如今已普遍到隨處可見，轉賣限量版運動鞋的收藏家以社群媒體 「臉書 」(Facebook)比喻，當長輩都在使用臉書的時候，就「再也不酷了」，一語道破限量鞋款行銷的矛盾。

來源：YouTube

華爾街 日報報導，猶他州26歲的企管碩士學生江志強(Zack Jones)對運動鞋情有獨鍾，尤其是上市便銷售一空的Nike限量版球鞋。

2021年，江志強在Nike授權經銷通路遍尋不著Nike的Panda Dunks黑白熊貓低筒復古休閒鞋，他只好向透過轉售網站以Nike定價2.5倍的280元高價買下一雙Panda Dunks，「早買早享受」。

孰料，Nike竟做出許多球鞋廠商、產業及消費者意料之外的決策，在Panda Dunks初次銷售後，多次增加產量並補貨上市，不到一年時間，許多人都已經能在Nike授權經銷通路，以合理價格買到正版的Panda Dunks。

增量並補貨 惹惱收藏家

這對普羅大眾而言是件好事，但對球鞋收藏家而言卻宛如末日，至於那些當初花大錢向代購採買限量鞋款的消費者更是啞巴吃黃蓮，有苦難言。

江志強以社群媒體比喻，「就好比臉書剛推出的時候，起初是年輕族群人流行的玩意兒，突然間當長輩們都開始熱衷使用臉書」，限量鞋變成普通量產鞋時，人人都能輕易擁有，「那就不酷了」。

Nike對Panda Dunks採取的行銷手法在運動鞋領域評價兩極，粉絲讓這雙鞋在各大轉售網站如StockX LLC、eBay和Goat成為暢銷鞋款。

現實中的普遍存在性，尤其在社群媒體上透過熱門主題標籤(hashtag)就能一目了然，卻惹惱了球鞋粉絲。

經營運動鞋消息服務網站「SiteSupply」的特雷維索(Anthony Treviso)針對Panda Dunks這款鞋表示：「我看到這雙鞋就覺得煩躁，拜託喜歡更有趣的東西，好嗎？它缺乏創造力。」

Panda Dunks的行銷手段闡明「限量版」商品的主要難題，分別是數量要夠多才能掀起「大眾市場」現象，同時又要維持其稀有性，以凸顯它獨一無二。

Nike的Dunk球鞋已經問世40多年，且是當今最熱門的球鞋生產線，每年有數十種變化版的限量版球鞋發行，包括2021年初亮相的Panda Dunks熊貓版本。

不過，Panda Dunks頻繁補貨讓邁阿密的活動策展人諾瑪‧莫雷諾(Norma Moreno)覺得「太過分了」，她在Panda Dunks首次開賣時買了一雙，但在Panda Dunks變得太普遍之後，決定把這雙鞋送給別人。

32歲的莫雷諾表示，鞋款的銷售額代表街頭穿搭文化被沖淡，「已經沒有人在炫耀Panda Dunks了。」

以運動鞋為主題的內容創作者丹尼爾斯(David Daniels)在YouTube上創辦「SneakerPhetish」頻道，分析熱門球鞋及其歷史、文化與設計緣由，他分析，儘管有人認為這雙鞋已經曝光過度，但Panda Dunks依然沒有被收藏與大眾市場淘汰，因為消費者還是覺得它們很酷，且部分名人還是會穿Panda Dunks，粉絲及年輕世代也會想仿效偶像。

擁有2萬3700多位訂閱者追隨的丹尼爾斯表示，「這雙運動鞋現在的價格很合理，消費者更容易買到鞋，而代購還是可以賺到價差，這就像一場完美風暴(perfect storm)。」

代購、轉售行情 仍有賺頭

Panda Dunks今年1月19日再次補貨，請來「美國國家女子足球聯盟」(National Women's Soccer League)奧蘭多榮耀隊(Orlando Pride)的亞歷克斯‧摩根(Alex Morgan)代言，摩根接受「紳士」(GQ)雜誌訪問時表示，在她的十大生活必需品中，Panda Dunks拔得頭籌。

在這場「限量鞋」爭奪戰中，一般消費者往往難與經銷商競爭，許多經銷商使用自動化軟體尋找庫存和可大量購買的通路，大量進貨後再透過代購或轉售網站賣出以賺取利潤。

StockX銷售副總裁辛希亞‧李(Cynthia Lee)表示，即使Nike多次補貨，Panda Dunks的轉賣售價始終高於原始標價。

eBay和Goat則表示，Panda Dunk依然是兩家商店2022年最暢銷的運動鞋；Nike今年1月補貨後，eBay和Goat都表示會再進貨。

金融服務公司「Piper Sandler」研究分析師艾比‧斯菲尼亞克斯(Abbie Zvejnieks)表示，這款運動鞋受惠於Nike的行銷手法，讓消費者養成一種觀念，就是他們必須在準確的時間內抵達指定地點，否則就會空手而歸。

2022年春季透過轉售平台買到Panda Dunks的艾比說：「你不能隨便去任何一間店購買這項商品，而在轉售平台上，消費者會進入虛擬排隊或抽獎系統，才能買到Nike的限量版運動鞋。」