封面故事／領養來的貓姊有個性 與狗弟一同爭寵

Conway像個驕傲的公主，脾氣也大。(黃鶴峰提供)

我家的貓咪Conway，是從動物保護協會領養來的。因為家裡有老鼠搗亂，決定養貓。第一次見面，就被她的美麗大方所征服。當工作人員作為常規手續，把我們看中的她從籠中抱來和我們待在一個房間裡親密接觸時，她一點不認生。她廝磨著我的腳，即刻跳到我的腿上，與我親近。看來她與我有緣。

Conway剛來時，驕傲得像個公主，挑食得很，好容易找到她認定的罐頭和乾糧，除了那兩樣什麼也不吃。不知先前她有過什麼樣的遭遇，看著溫柔迷人小巧玲瓏的她，周圍有什麼動靜，立刻警覺地豎起耳朵，圓睜雙眼，隨時準備格鬥的姿態。

我家的周圍曾是其他貓的領地。Conway來了後，為宣告新領主地位，需要進行一番趕走其他貓的戰爭。

戰鬥是在夜晚進行的。難以想像，平日裡「喵喵」叫得又細又甜的她，在黑夜的院子裡、在屋頂上與其他貓撕咬時，會發出那麼驚心動魄的狂叫。可憐的她為此頭上被抓出傷痕。

好凶的貓 小狗也會怕

她甚至攻擊鄰家小狗，見狗狗到家中前院，她抖擻起渾身長毛，拱起背，一副凶神惡煞的模樣衝向狗狗，把小狗Toutou嚇得只要看見她就躲。

Conway脾氣大，睡覺時，誰摸她準被咬。有一天，我在盪鞦韆，她跳上來坐我的腿上，我繼續晃著，她不高興地怒目而視。我想你不喜歡搖晃，下去就是了。她見我沒順她的意，停在那裡曬太陽，還要趕她下去，竟呲牙揮掌反抗。我著實被她嚇著了。

不久，動物協會來電詢問貓貓情況。這個協會很負責，我們領養時填表回答許多問題，包括任何情況下不能棄養，不行就送回。我告訴他們Conway會跟我打架，差點要送她回去了。他們說，你不要主動去惹她，讓她來找你就沒事。

留下Conway的原因，除了她活潑可愛，還因她是捕鼠好手。自從有了她，見到的就是她為了顯擺而叼放在廳裡的死老鼠。有一次，她竟咬死一隻小兔子。

狗弟比貓咪Conway晚進家門。(黃鶴峰提供)

後來，兒子又要狗狗。我們首先還是去了動物保護協會，想從那裡領養。可我們看上的狗狗，都說家裡不可有貓。後來，看到寵物店裡有兩個月大的雪納瑞狗崽，黑毛眼上方、四腳有白毛還有一副大白鬍子，有兩兄弟，小的那隻汪汪叫，就買回比較安靜的這隻，後來才知道那是假象。

這下，家裡可熱鬧了。看到新來的狗弟，Conway醋勁十足。沙發上同時有兩個人，一人腿上坐一隻，Conway看著狗狗還一臉不高興。

如果在沙發上只抱著狗狗，Conway就一定要過去盯著狗狗，不識趣就一巴掌下去，直到把狗弟趕走，自己替下他的位置。

狗弟剛來時，不到Conway的一半大，後來長到比她大一倍多，還是怕她。只要Conway在走道或門口坐著，狗弟就不能輕易通過。她一不高興，就對狗弟動粗，左右開弓打的狗狗「唉唉」叫。動物都知道先來後到的遊戲規則，何況人呢！

冬天，Conway喜歡靠近渾身散發著熱氣的狗弟臥著，或者乾脆把狗弟從睡得熱乎乎的位置打跑，自己窩進去。可狗狗總是小心翼翼地看著挨著自己的她，悄悄挪動身子與她保持距離。因為，他害怕不知道什麼時候又會挨一頓揍，或者不情願讓她在自己身上取暖。

Conway和狗弟也有一起追玩的時候，但是她是處於主導地位的。她想玩時，會逗狗狗從廳裡跑來跑去，躲在沙發底下或角落讓他去找。狗狗想玩招惹了她，就有被打的危險。

家裡的貓狗之間也會互相關照，看似勢不兩立的他們，有一天狗弟從椅子上掉下來，疼得「嗚嗚嗚」哭，Conway趕緊跑過來嗅嗅他，神情充滿了關懷。

而一貫強勢的Conway，如果狗弟站在一旁看她正吃罐頭，她會走開讓給狗弟吃。在食物方面，她一向高姿態，養了七、八年至現在，才有饞貓的苗頭，開始向家人要零食。