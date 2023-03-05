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料理功夫／酸甜滋味 草莓果醬三明治

朵澐

又到了草莓季節，酸酸甜甜的草莓彷彿有戀愛滋味，趁新鮮當季，試著做成簡單果醬跟草莓果醬三明治。

自製草莓果醬

材料：

草莓300克（小顆）、砂糖20克、檸檬汁20毫升（可斟酌添加）。

作法：

1.草莓用麵粉水洗淨10分鐘。

2.切除草莓蒂頭、切小塊狀備用。

3.準備乾淨小鍋，倒入草莓、砂糖煮開後轉小火。

4.不停攪拌避免沾黏鍋子，煮到濃稠收汁，加入檸檬汁拌均，倒入乾淨玻璃瓶，蓋緊倒扣即完成。

自製草莓果醬
自製草莓果醬

草莓果醬三明治

材料：

草莓果醬適量、吐司4片、壓模1個、葡萄乾適量。

自製草莓果醬與草莓吐司材料
自製草莓果醬與草莓吐司材料

作法：

1.吐司去邊，用壓模壓出花朵樣。

->

用模型在吐司上壓出花樣。
用模型在吐司上壓出花樣。

2.將沒壓花的吐司塗上手工草莓醬，把壓鏤空的那片蓋上即可。

3.花朵吐司裹上草莓醬，蓋上另一片，小花三明治就完成，可加上一顆葡萄乾裝飾。

小叮嚀：

模型不限，只要適當壓模皆可。家中有小孩的，可以讓他們動手一起完成。

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