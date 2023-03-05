料理功夫／酸甜滋味 草莓果醬三明治
又到了草莓季節，酸酸甜甜的草莓彷彿有戀愛滋味，趁新鮮當季，試著做成簡單果醬跟草莓果醬三明治。
自製草莓果醬
材料：
草莓300克（小顆）、砂糖20克、檸檬汁20毫升（可斟酌添加）。
作法：
1.草莓用麵粉水洗淨10分鐘。
2.切除草莓蒂頭、切小塊狀備用。
3.準備乾淨小鍋，倒入草莓、砂糖煮開後轉小火。
4.不停攪拌避免沾黏鍋子，煮到濃稠收汁，加入檸檬汁拌均，倒入乾淨玻璃瓶，蓋緊倒扣即完成。
草莓果醬三明治
材料：
草莓果醬適量、吐司4片、壓模1個、葡萄乾適量。
作法：
1.吐司去邊，用壓模壓出花朵樣。
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2.將沒壓花的吐司塗上手工草莓醬，把壓鏤空的那片蓋上即可。
3.花朵吐司裹上草莓醬，蓋上另一片，小花三明治就完成，可加上一顆葡萄乾裝飾。
小叮嚀：
模型不限，只要適當壓模皆可。家中有小孩的，可以讓他們動手一起完成。
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