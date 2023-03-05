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養生／5個飲食習慣 輕鬆剷肉

編譯俞仲慈
日常飲食只要養成好習慣，持之以恆，就可以輕鬆達到減重效果。取自Shutterstock
日常飲食只要養成好習慣，持之以恆，就可以輕鬆達到減重效果。取自Shutterstock

假期間大吃大喝，然後不知不覺體重又增加，是許多人常面臨的煩惱，不過別擔心，營養專家米特里(Melissa Mitri)規劃日常飲食五小事，只要養成習慣，持之以恆，就可以輕鬆達到減重效果。

1.增加早餐蛋白質攝取量

科學研究證實蛋白質攝取量與減肥息息相關，根據「美國臨床營養學雜誌」(American Journal of Clinical Nutrition)研究報告指出，高蛋白質飲食能夠有效解決肥胖問題，而且早餐攝取大量蛋白質可提高減重效率，米特里表示「早上攝取充足的蛋白質，為一天新陳代謝奠定基礎，有助於控制食慾，避免當天晚餐暴飲暴食，自然會減少熱量的攝取。」

2.減少飲酒

想要減重，喝葡萄酒或雞尾酒絕對不是好選擇，因為酒精充斥多餘熱量和糖分，容易導致胃脹不適或攝取不必要的垃圾食物，米特里強調「盡可能減少飲酒有助於加速減重，而且過程中可消除腹部多餘脂肪。」

3.限制糖分攝取

如果想減掉很多體重，一大關鍵就是減少攝取糖分，像果汁、汽水、能量飲料、加糖咖啡、糖果、營養餐棒、調味優格等加工食品皆添加不必要的糖分，因此米特里建議「女性每日糖分攝取量應少於24克，男性則少於36克」。

4.飯前多喝水

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)研究顯示，攝取充足水分可加速新陳代謝，抑制食慾，運動健身更有效，尤其三餐飯前喝一杯水更有助於減重，米特里解釋「水分幫助改善消化，提供能量並抑制食慾，研究證實飯前補充八盎司水分，可以吃更少、更有飽足感。」

5.掌握個人健身與飲食習慣

米特里表示，充分掌握個人運動與飲食習慣，有助於了解控制體重的優缺點，「例如吃晚餐時，無意識地吃起零食或者暴飲暴食，但唯有深入了解飲食不當習慣，才能排除障礙，順利減重成功。」

減重 蛋白質 健身

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