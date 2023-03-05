你我不同調／左派在大學洗腦？克魯曼怎麼說

佛羅里達州州長德桑提斯禁止高中進階先修課程(AP)教導非洲裔美國人研究，孩子們舉著反對批判種族理論的標語站在舞台上。（美聯社）

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)最近槓上大學理事會，原因在新設的進階先修課程(A.P. classes)裡，有「非裔美國人研究」這門課；過去幾天德桑提斯甚至擴大攻擊面，建議佛州任何學域都不再提供進階先修課程。經濟學者克魯曼 認為，雖然擁有大學文憑的人較多投給民主黨、自由派，但大致是個人選擇，而共和黨 、保守派自川普執政以來，變得很反對大學，這一點令人憂心。

克魯曼認為，諸多譴責，說左傾的教授試著把學生洗腦，未必全然出錯。美國這麼大，可以肯定有些地方有這回事。話雖如此，一些右派特定的指控，經常聽來很荒謬。佛州官員與大學委員會開會，詢問說新課程是否想「推廣黑豹黨(Black Panther)思維」。這個問題叫人無言。黑豹黨在德桑提斯兒時就關門大吉了；今天提到黑豹一詞，多數人會以為是在講漫威電影「瓦干達」(Wakanda)。

大學教職員工比起一般大眾，較容易認同自由派及民主黨沒錯，但不代表他們有反保守派偏見。這種現象反映出來的多是自我選擇：哪種人會決定追求學術來當一生事業？可資對比的是警察偏向共和黨，克魯曼認為，大家應該都能接受，這種現象涉及到的只是哪些人立志當警察。

於是，克魯曼想探討，大學教育 現在備受攻擊，背後動力是什麼？

沒多久以前，大多數美國人，不分兩黨，都認為大學對國家有益。但自川普作風興起以來，共和黨人對大學變得很否定。最近民調指出，絕大多數共和黨人都認為，大學教授及高中都想「傳授自由派的政治文宣」。

但實情如何？絕大多數共和黨直到2015年還認為，美國的大學院校有正面影響力，怎麼突然變成左派的洗腦中心了呢？高中也一樣嗎？高中可是由各地委員會、分布在全國來經營的呢。

實情當然不是那樣。但「讓美國再次偉大」(MAGA)那一派政客正在兜售教育方面的駭人故事，最突出的便是責備高中教授「種族批判理論」，即使沒教也說成有教。另外，右派也大舉擴張什麼叫「自由派文宣」的定義。

故此，有人指出學校真的沒教「種族批判理論」，聽者的反應往往認為：就算沒用那個詞彙，老師們還是教育學生種族歧視長久以來是美國一大勢力，其影響至今不散。克魯曼認為，要誠實教授美國史，沒提那些事實，真不曉得怎麼教下去。但在不少選民眼中，談到不快的史實，事實上就是一種自由派的文宣了。

克魯曼表示，一旦有這種心態，那麼會瞧見左派的洗腦無所不在，不光在歷史課及社會科。若是生物課教了演化論、為何所有科學家都接受演化，或者，乾脆明著講好了，何以疫苗理論上管用，嗯，就會被視為自由派文宣。若是物理課上解說，為何溫室氣體可以改變氣候，喂，那就更自由派文宣了。

如此，總人口裡很大一塊的人，德桑提斯想追求的那一塊，整體而言變得敵視大學教育。

順帶一提，美國政治循著教育界線日益極化，這是事實，也蠻熟悉的，受過大學教育或以上的人支持民主黨，大學以下的支持共和黨。這種極化經常被描寫成民主黨失敗的症狀：這政黨怎就無法贏得勞工階級選民呢？不過要問共和黨怎麼就疏離了受過高級教育的選民，一樣可以，他們有可能受惠於減稅。共和黨對教育的敵意日增，真的可以回答這個問題的些許部分。

不管怎樣，有件事滿悲傷的，那就是轉而反對教育，發生的時機，恰恰好正在受過高深教育的勞動者，對經濟變得愈發重要。這一點若端詳美國國內各區的數據，格外明顯：一個城市人口，受過大學教育的人占多大比率，可充當強而有力的預測指標，可得知城市當前的繁榮，以及未來的成長。

這當然不是說美國的大學教育就是完美的。泛而言之，美國對標準四年制大學文憑，肯定到了戀物癖的程度，但大學不見得人人合適，另外還草率忽略教育有多種形式，例如師徒相承，它對很多人有益。但那完全是另一回事了。