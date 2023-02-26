新聞眼／空前絕後的採訪女神

電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉華特斯30日去世，享年93歲。(美聯社)

人之異於其他動物的一大特徵，乃天賦「記憶」的能力，人的「記憶」可保存歷史、傳承文化，對於成長及繁衍人類社會的貢獻，無以計量。當初古人以結繩紀事或刻畫文字於竹簡之上，藉以傳遞訊息，今日的傳播科技無遠弗屆，那些使用傳播科技的媒體人，可謂站立時代尖端的衝浪兒！

說到人的記憶和歷史，眼下剛走過新舊歲月之交，2022年全程籠罩驅之不去的疫情和砲聲隆隆的烏俄戰火，就在歲末12月30日那天，美國電視新聞 界的採訪女神，芭芭拉華特斯(Barbara Walters)於紐約自宅壽終正寢，得年92歲。她在20世紀後半葉的媒體弄潮兒當中，可說是「空前絕後」的一位電視採訪女戰神。

芭芭拉華特斯生於1929年美國東岸波士頓市，父母皆猶太裔俄羅斯移民，父親經營夜總會並曾擔任百老匯音樂劇的製作人，在她成長期間隨家人遷徙紐約、邁阿密等大都會 ，自小就有結識名人的機會，這也是她日後投入採訪事業的一種鍛鍊。

拓荒 衝破女性天花板

由於父親事業的大起大落，芭芭拉華特斯在大學畢業後立即急於謀職、分擔家計，50年代初她進入一家雜誌社擔任 撰稿工作，數年後晉入NBC電視台「今日」TODAY晨間節目。由於工作努力、衝勁十足，當時和她共同主持節目的男記者Frank McGee起初拒絕與芭芭拉同台訪問新聞人物，除非他可以率先開口提出三個訪題。

到了1976年她受聘ABC電視網主持晚間新聞節目，成為美國電視新聞節目中第一位女性主播，但依舊遭受類似上述的排擠和阻難，此後多位成名的女主播都尊稱芭芭拉華特斯是衝破業界女性玻璃天花板的拓荒者(Trailblazier) 。

這位緃橫全球電視媒體的採訪女神，自50年代入行到2016年退休的60餘年間，戰績彪炳。譬如：有一回採訪卡特總統所邀集的中東和談(出席者包括埃及和以色列總統)，事後有人聽到CBS新聞網的龍頭老大克郎凱特(Walter Cronkite)低聲詢問同僚，自己有沒有漏掉芭芭拉所提到的幾個新聞要點？諸如此類的新聞追逐戰，她每每捷足先登，而獲獨家。

芭芭拉華特斯於其一生事業當中，曾採訪每一任在職的美國總統及第一夫人，1972年她曾隨尼克森訪問中國大陸，是隨行中唯一的美國電視女記者。

1976年於白宮，芭芭拉華特斯(左)訪問當時的總統福特。(取自維基) 1978年12月14 日於白宮綠廳，芭芭拉華特斯訪問當時的總統卡特。(美聯社) 1980年5月8日於紐約，芭芭拉華特斯訪問當時的總統尼克森。(美聯社) 1986年於白宮，芭芭拉華特斯(右)訪問當時的總統雷根。(取自維基) 2010年7月28日於紐約的電視節目「觀點」中，芭芭拉華特斯訪問當時的總統歐巴馬。(美聯社)

她所訪問過名噪一時且受爭議或被愛戴的國際人物如：古巴卡斯楚總統、伊朗國王巴勒維、007天王巨星西恩康納萊，搖滾歌手麥克傑克遜、奧斯卡 金像獎女星凱撒琳赫本、白宮 女實習生陸文斯基、蘇俄總統普亭和中國國主席江澤民等不勝枚舉。

然而她在回憶錄中也不無遺憾，譬如沒能說服前甘迺迪總統的遺孀賈桂琳接受她的訪問，以及英國黛安娜王妃在與查理王子離婚後上她的節目。

1975年5月7日於哈瓦那，芭芭拉華特斯訪問當時的古巴總理卡斯楚。(美聯社) 1977年9月21日，芭芭拉華特斯訪問當時的巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特。(美聯社) 1979年11月於紐約康奈爾醫院，芭芭拉華特斯訪問當時的伊朗國王。(美聯社) 2001年11月5日於莫斯科克里姆林宮，芭芭拉華特斯與俄羅斯總統普亭握手。(美聯社)

訪問充滿趣味 也惹議

如果進一步探究其訪問節目內容，因何受到廣大視眾的關注和喜愛？

在2008年出版的回憶錄「Audition：A Memoir」中，她曾透露：事前一定做好功課、細查接受訪人物的背景資料，同時列出問題清單。當然臨機應變也是強項，譬如她採訪凱撒琳赫本的時候，出現一個為人熱議的例子，芭芭拉問道：「如果你是一棵樹，到底希望是什麼樣的樹？」節目播出後，不管行內行外皆議論紛紛，許多人追問為什麼會出現這樣的一個問話？

結果有人查核該訪問的錄影帶，發現受訪的赫本說：「進入老年之後，感覺自己像是一棵強靭的樹。」芭芭拉立即追問：「那你想做那一種樹？」答案是「橡樹Oak，而不是容易生病的荷蘭榆Dutch Elm」。換言之，這則日後成為家喻戶曉的經典採訪，確是出於新聞和演藝界兩天后的一番腦力激盪，而非空穴來風。

這段別出心裁的問答，也顯示芭芭拉問話的特色：通俗淺白、單刀直入，而且富人情趣味，充滿娛樂價值，又雅俗共賞，因此造成極高的收視率。1999年3月3日，她訪問前總統柯林頓的緋聞女主角陸文斯基，造成4700萬人的收視率，一併創下美國新聞節目的最高收視紀錄。節目中她追問女主角：「你將來要如何向子女交待這件事呢？」畢竟是在白宮擔任實習生，見過世面，陸文斯基答道：「媽咪當年犯下了一個大錯」。

對於後人或關注媒體動態的觀眾而言，芭芭拉華特斯的電視訪問節目不僅刻畫20世紀後半葉的人文景觀和國際大事，同時也具有歷史含義，她把觀者帶進新聞現場，畫面、聲音兼具，讓觀眾身歷其境，一再衝破收視率的結果，也讓媒體業大賺廣告費，造成實際的經濟收益。亦有論者認為芭芭拉華特將正規的新聞報導摻合了娛樂成分，使得新聞娛樂化，雖然廣受歡迎，但卻減弱新聞的嚴正性，是耶？非耶？只有留待時間和歷史做結論。

主持脫口秀 獲獎無數

自1976年芭芭拉華特斯被ABC電視網以每年百萬美元的薪資重金禮聘後，除了做晚間新聞的共同主播，同時擔任多項新聞特別節目的主持和製作；自1976年開始推出「芭芭拉華特斯特別節目」，直到2015年熄燈。

自1981年到2010年她主持「年度奧斯卡之夜」特別節目，自1993到2015年的「年度最具魅力的十位人物」。1997年9月，她與人合創一個日間脫口秀「觀點」（View），在揭幕的開場白中，芭芭拉指出此一脫口秀是集合不同時代、背景及觀點的婦女；芭芭拉因為這個脫口秀獲得無數「最佳脫口秀 」主持人的桂冠，進入「美國電視名人堂」等等其他獎項。

1月2日，紐約時報的言論版刊出前「今日」電視節目主播Katie Couric的一篇悼文，她讚揚芭芭拉華特斯的訪問常能提出淺白而又令人震撼的問題，她認為一個採訪記者除了智慧，並且需要勇氣，才能把名人的愛恨情仇真實地表達出來。Katie Couric稱許芭芭拉和受訪者之間的一段問答，就是一場秀。