移民專頁／參加過共產黨 符例外規定仍可移民
讀者問：
我想移民美國，但是在讀大學期間參加過中共。工作以後，我主要從事業務工作，也沒有擔任什麼黨內職位。請問，我這種情況怎麼填寫？如果填寫不是黨員，真查出來怎麼辦？如果填寫是黨員，移民局會批准我移民嗎？
答：
根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨員或者與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身份。
但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身份。
1、在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨派在申請人的國家控制政權的話）；
2、參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16周歲，並在16歲之前終止成員關係的；
3、申請人的黨員資格是「沒有意義的」，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信奉。如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姐妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請人道豁免。
不清楚你是否已終止和黨派的關聯以及終止關聯的時間，也不清楚你是否在美國有合資格的親屬，因此不清楚你是否符合法律規定的例外情況，以及是否有資格申請豁免。此外，根據移民法，如果做虛假陳述，以獲取移民法上的福利，則也被禁止入境。除非符合情況，申請豁免並被批准。
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