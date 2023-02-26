移民專頁／參加過共產黨 符例外規定仍可移民

參加過中國共產黨，可否移民美國？ (香港中通社)

讀者問：

我想移民美國，但是在讀大學期間參加過中共。工作以後，我主要從事業務工作，也沒有擔任什麼黨內職位。請問，我這種情況怎麼填寫？如果填寫不是黨員，真查出來怎麼辦？如果填寫是黨員，移民局 會批准我移民嗎？

答：

根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨 員或者與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身份。

但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身份。

1、在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨派在申請人的國家控制政權的話）；

2、參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業 或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16周歲，並在16歲之前終止成員關係的；

3、申請人的黨員資格是「沒有意義的」，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信奉。如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姐妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請人道豁免。

不清楚你是否已終止和黨派的關聯以及終止關聯的時間，也不清楚你是否在美國有合資格的親屬，因此不清楚你是否符合法律規定的例外情況，以及是否有資格申請豁免。此外，根據移民法，如果做虛假陳述，以獲取移民法上的福利，則也被禁止入境。除非符合情況，申請豁免並被批准。