非裔歷史月／人物篇／1場遊行 黑豹領袖留足跡

卡爾麥克(Stokely Carmichael),後更名Kwame Ture。他是激進的前黑豹黨領導人。1966年「黑豹黨」成立、「黑人權力」伸張。他出任「學生非暴力協調委員會」(Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC)主席,呼籲挑戰非暴力的戰術。(Getty Images)

依資深媒體人兼作家惠特克(Mark Whitaker)看來,美國種族關係今日現況,許多都要回溯到1966年「黑豹黨」(Black Panthers)的創建、「黑人 權力」(Black Power)的全面成形。那一年,卡爾麥克(Stokely Carmichael)取代劉易士(John Lewis),出任「學生非暴力協調委員會」(Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC)主席,呼籲挑戰非暴力的戰術,也有很大關係。

惠特克在自己新書「大聲說出來:1966年,黑人權力挑戰民權運動」(Saying It Loud: 1966 — The Year Black Power Challenged the Civil Rights Movement,暫譯)一書細審那個關鍵年分。

惠特克在新書「大聲說出來:1966年,黑人權力挑戰民權運動」一書指出,1966年不光是民權運動用語改變,文化層面黑人意識也覺醒。(取自亞馬遜網站)

★喊出新口號「黑人權力」

他指出,長年來民權運動的集結號一直是「現在就給自由」(Freedom now!),但是1996年6月16日,卡爾麥克在密西根州格林伍德(Greenwood)一場集會上喊出新口號「黑人權力」,美聯社翌日報導新口號,全國200家報紙採用那篇報導,突然間人人都在談黑人權力了。

惠特克寫道,1966年不光是民權運動用語改變,文化層面黑人意識也覺醒,黑人爆炸頭髮型也在那年流行,人們開始穿上大喜吉裝(dashiki),很多黑人青人說,「我們不想再被叫成黑鬼了」。

1966年的「反恐懼遊行」,由民權活動家詹姆斯·梅雷迪思 (James Meredith) 發起。他是第一位融入密西西比大學的非洲裔美國學生。6月6日, 他在穿越田納西州和密西西比州之間的州界線後不久,被白人狙擊手開槍打傷。此圖攝影作者獲得當年的普利茲攝影獎。(取自維基共享資源)

另外,非裔 態度出現可觀轉移,不再整合;卡爾麥克推動非裔創造自己的政黨,選出自己的官員。身為SNCC領袖,他趕走群體裡的白人成員,導致團體募款及政治影響力大跌。凡此種種,打下現代保守運動的基礎,包括雷根1966年當選加州州長,1968年華勒士(George Wallace)參選美國總統。

1966年的黑人「反恐懼遊行」,一名觀看的年輕女子舉著邦聯旗幟吐著舌頭。這場遊行,參加者從田納西州孟菲斯到密西西比州傑克遜,走了220 英里。警察緊盯、巡邏車停在路邊。卡爾麥克在這場遊行,扮演重要角色。這次遊行在爭取能在密西西比州的非裔美國人選民登記。(Getty Images)

惠特克表示,由1966年學到的一大教訓便是:要小心可能出現的反彈;他在2020年新作新書,當年夏天一大堆遊行,1966年發生的際遇讓他了解,一定要付出可觀代價,2020年發生的態勢,會招致很大反彈,現可確定,美國正身處反彈之中。

1965年「投票權法」(Voting Rights Act)通過之後,卡爾麥克了解到:光是在南方登記非裔去投票,他們進展無法多大,何況那也很難。原因在南方各州全遭種族隔離派民主黨人把持,其中最出名的便是阿拉巴馬州 長華勒士。因此卡爾麥克的立場便是:我們登記這麼多非裔同胞去投票,為何只求個轉機,投給白人至上派?他想做的便是去組織,1965、1966年由阿拉巴馬州朗茲郡(Lowndes County)著手的,便是組織非裔組成自己政黨,選出自己官員。

1966年「黑豹黨」成立,卡爾麥克(Stokely Carmichael),是激進的領導人。(取自維基文件)

★轟白人不想與黑人整合

談到整合,卡爾麥克及後來黑豹黨都說,不管貧窮黑人住的南方,還是北方(都市黑人住在奧克蘭之流的地方),事實上白人沒興趣與黑人整合。所謂的整合,充其量是中產階級非裔為中產階級白人提出的計畫,他們或許有興趣跟同類、中產非裔比鄰而居,但不必然想跟貧窮黑人及北方中下層非裔住一塊兒。

已故的非裔聯邦眾議員劉易士在塞爾瑪(Selma)遊行事件後聲名大噪,而他也利用出名巡迴全國乃至海外,替SNCC募款,原本充實了組織的金庫,但最後卻疏遠了很多成員,很多人抱怨他太遙不可及,讓他在眾議員連任選舉中落敗,花很長時間才恢復地位。而卡爾麥克勝了。

前眾議員約翰·劉易士於2015年與歐巴馬總統夫婦在阿拉巴馬州的塞爾瑪遊行穿過埃德蒙佩特斯大橋,紀念50年前的「血腥星期日」遊行。劉易士與卡爾麥克在爭取非裔權利的做法不同,他歡迎白人加入。(Getty Images)

卡爾麥克領導SNCC最主要有兩點影響;首先是外界對那個委員會的感受,尤其是白人的感受丕變。劉易士深受白人記者、捐款給SNCC的人所尊敬,一旦了解劉易士被鏟除了,而且出乎意料的慘,他們馬上對趕走劉易士的人生出懷疑。卡爾麥克等新領導班子是直接嫌疑犯。

另一大影響是SNCC內部;劉易士向來捍衛SNCC要開放白人成為會員的原則;SNCC原始的白人會員裡,不少人與他過從甚密;隨著1966年事態發展,最後在年底逐走剩下來的白人成員,只是當時劉易士已不在組織裡,無法發揮力量了。