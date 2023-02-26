非裔歷史月／人物篇／1場遊行 黑豹領袖留足跡
依資深媒體人兼作家惠特克(Mark Whitaker)看來，美國種族關係今日現況，許多都要回溯到1966年「黑豹黨」(Black Panthers)的創建、「黑人權力」(Black Power)的全面成形。那一年，卡爾麥克(Stokely Carmichael)取代劉易士(John Lewis)，出任「學生非暴力協調委員會」(Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC)主席，呼籲挑戰非暴力的戰術，也有很大關係。
惠特克在自己新書「大聲說出來：1966年，黑人權力挑戰民權運動」(Saying It Loud: 1966 — The Year Black Power Challenged the Civil Rights Movement，暫譯)一書細審那個關鍵年分。
★喊出新口號「黑人權力」
他指出，長年來民權運動的集結號一直是「現在就給自由」(Freedom now!)，但是1996年6月16日，卡爾麥克在密西根州格林伍德(Greenwood)一場集會上喊出新口號「黑人權力」，美聯社翌日報導新口號，全國200家報紙採用那篇報導，突然間人人都在談黑人權力了。
惠特克寫道，1966年不光是民權運動用語改變，文化層面黑人意識也覺醒，黑人爆炸頭髮型也在那年流行，人們開始穿上大喜吉裝(dashiki)，很多黑人青人說，「我們不想再被叫成黑鬼了」。
另外，非裔態度出現可觀轉移，不再整合；卡爾麥克推動非裔創造自己的政黨，選出自己的官員。身為SNCC領袖，他趕走群體裡的白人成員，導致團體募款及政治影響力大跌。凡此種種，打下現代保守運動的基礎，包括雷根1966年當選加州州長，1968年華勒士(George Wallace)參選美國總統。
惠特克表示，由1966年學到的一大教訓便是：要小心可能出現的反彈；他在2020年新作新書，當年夏天一大堆遊行，1966年發生的際遇讓他了解，一定要付出可觀代價，2020年發生的態勢，會招致很大反彈，現可確定，美國正身處反彈之中。
1965年「投票權法」(Voting Rights Act)通過之後，卡爾麥克了解到：光是在南方登記非裔去投票，他們進展無法多大，何況那也很難。原因在南方各州全遭種族隔離派民主黨人把持，其中最出名的便是阿拉巴馬州長華勒士。因此卡爾麥克的立場便是：我們登記這麼多非裔同胞去投票，為何只求個轉機，投給白人至上派？他想做的便是去組織，1965、1966年由阿拉巴馬州朗茲郡(Lowndes County)著手的，便是組織非裔組成自己政黨，選出自己官員。
★轟白人不想與黑人整合
談到整合，卡爾麥克及後來黑豹黨都說，不管貧窮黑人住的南方，還是北方（都市黑人住在奧克蘭之流的地方），事實上白人沒興趣與黑人整合。所謂的整合，充其量是中產階級非裔為中產階級白人提出的計畫，他們或許有興趣跟同類、中產非裔比鄰而居，但不必然想跟貧窮黑人及北方中下層非裔住一塊兒。
已故的非裔聯邦眾議員劉易士在塞爾瑪(Selma)遊行事件後聲名大噪，而他也利用出名巡迴全國乃至海外，替SNCC募款，原本充實了組織的金庫，但最後卻疏遠了很多成員，很多人抱怨他太遙不可及，讓他在眾議員連任選舉中落敗，花很長時間才恢復地位。而卡爾麥克勝了。
卡爾麥克領導SNCC最主要有兩點影響；首先是外界對那個委員會的感受，尤其是白人的感受丕變。劉易士深受白人記者、捐款給SNCC的人所尊敬，一旦了解劉易士被鏟除了，而且出乎意料的慘，他們馬上對趕走劉易士的人生出懷疑。卡爾麥克等新領導班子是直接嫌疑犯。
另一大影響是SNCC內部；劉易士向來捍衛SNCC要開放白人成為會員的原則；SNCC原始的白人會員裡，不少人與他過從甚密；隨著1966年事態發展，最後在年底逐走剩下來的白人成員，只是當時劉易士已不在組織裡，無法發揮力量了。
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