非裔歷史月／起源篇／3大看點 非裔今昔的挑戰

每年2月是美國「非裔 歷史月」(Black History Month),這項傳統源於強制種族隔離時期「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)年代,到了1976年正式納入美國建國200周年紀念的一部分,除了表彰非洲裔美國人的貢獻,也承認非洲裔美國人經歷的犧牲。

1. 「黑人 歷史月」的前身為「黑奴歷史周」

1926年,被喻為「非裔歷史之父」的歷史學者伍德森(Carter G. Woodson)建立「黑奴歷史周」(Negro History Week)活動,主旨在於喚醒社會關注非裔對文明進步的貢獻。身為黑奴後代的伍德森是繼杜波依斯(W.E.B. Du Bois)之後,第二位取得哈佛大學(Harvard University)博士學位的非裔。全國有色人種促進法律協會(NAACP)指出,伍德森深信非裔應為出身血統感到光榮,所有美國人都應該瞭解非裔成就普遍受到忽略的事實。

伍德森選擇2月慶祝非裔歷史是因為林肯總統生日為2月12日,19世紀廢奴主義者道格拉斯(Frederick Douglass)出生時為黑奴,不確定真正生日是哪一天,但選擇以2月14日做為生日。

南北戰爭後的數十年裡,還有一次世界大戰之後美國各地種族暴力事件頻傳,都讓傳授非裔歷史受到打壓。水牛城大學(University at Buffalo)社會研究教育 副教授金恩(LaGarrett King)表示,1960年代民權運動及非裔意識運動崛起之後,校園才紛紛出現非裔歷史課程,全美各地公立學校開始推出各種非裔歷史課程,「非裔歷史月」的雛型因此誕生。

1976年,福特總統宣布2月為「非裔歷史月」,鼓勵民眾把握機會表揚常常被忽視、在美國歷史上所有領域都曾犧牲奉獻的非裔美國人成就。加拿大每年2月也慶祝「非裔歷史月」,英國則是每年10月為「非裔歷史月」。

2. 每年都有新主題,今年為「黑人反抗」

非洲裔美國人生活與歷史學會(Association for the Study of African American Life and History,ASALH)每年為「非裔歷史月」訂定不同主題,今年主題為「黑人反抗」(Black Resistance)。

今年主題剛好呼應美國當今政治環境底下的種族議題,例如佛羅里達州禁止高中進階先修課程(Advanced Placement,AP)教導非洲裔美國人研究。阿拉巴馬州教育委員會則投票通過對教職人員在課堂上如何討論種族頒布限制。

佛羅里達州州長德桑提斯禁止高中進階先修課程(AP)教導非洲裔美國人研究,孩子們舉著反對批判種族理論的標語站在舞台上。(美聯社)

3. 學校如何教育孩童種族議題近來引發爭議,凸顯黑人歷史常被忽略的年代

肯塔基州非洲裔婦女布琳娜·泰勒(Breonna Taylor)2020年在警方上門查緝毒品行動中遭槍擊身亡,非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年被明尼蘇達州白人警察沙文以膝蓋壓頸致死等事件,批判種族理論(critical race theory,CRT)引發各種批評,美國學術機構根深柢固的種族主義讓白人受益等爭議,似乎都在重覆出現。

金恩分析,批判種族理論的爭議風波終將消退,「我的個人感想是,他們會到另一波可以做為政治操弄的憤怒,轉移到下一個批判目標」。

無論如何,「非裔歷史月」自從推出以來,成為了一股促進更多了解的力量,未來仍可持續努力。「非裔歷史月」為人帶來樂觀希望,並且思考如果把焦點放在教育推廣,將可能獲得哪些深遠影響。