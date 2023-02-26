生活／小鎮義警培訓 終生難忘

免費的鎮民義警培訓，相當受歡迎。（Getty Images）

住這國土一晃眼近50年。初來時，雖無遍地黃金，但國富民安，歌舞昇平。無外患－恐怖分子突擊、威脅，無內憂－警、民、種族、衝突、暴力、槍殺。我們能勤奮又愜意過著朝九晚五，平安自由生活。小鎮每年舉辦免費鎮民義警培訓。我絕不錯過任何免費的事、物、贈品等。毫不考慮去報名。又順利通過良民背景調查。

此鎮警局離鎮中心不遠，每天接送小孩上學，來回經過數不清。但對這衙門總是心存畏懼，敬而遠之。開課那天是今生第一次進警局，不自主的心跳加快。每層樓都以厚鐵門分開。地下室有三間拘留室，內只有不銹鋼長椅、不銹鋼小馬桶、不銹鋼小水龍頭下接著不銹鋼小臉盆。

小鎮未有過重罪案，無人光顧，使拘留室地板總是反光刺眼。

一樓的小接待間，用厚厚玻璃窗隔開外界，只留一小洞口，讓裡、外人通話。厚厚玻璃卻能照出的形影比鏡子更清晰。再進入沉重鐵門，是所有警員辦公室、更衣室、健身 室、浴室，標準的麻雀雖小，五臟俱全。

義警培訓課程裡，有心理輔導可了解憂鬱症患者，預防自殺、殺他暴力行為。（Getty Images）

不冤狂好人 不姑息犯人

義警培訓在左邊會議室。柚木長桌、椅全都一塵不染，難怪警員們穿上正式制服的白手套永遠是雪白。

第一節課由警局長致詞歡迎。警衣筆挺，說話聲宏亮又威嚴。謝謝大家參與警方活動；互相了解、幫助。警界目標：「永不冤狂一好人，絕不姑息一犯人。」

副局長接著介紹局裡政策、責任、警員素質、配套、設備。每位警員教師再一一上台自我介紹。接著警員們回答學員問題。兩小時半大氣還沒喘就結束了。

每天安排的課新奇又深奧。進行是從簡單原則到困難理論。千叮萬勸：隨時眼看四方、耳聽八方。觀察案發周圍環境，鎮定嚴謹，勿扮英雄，謹言慎行才可羸得百姓信任，發揮親和力的精神。

教導基本的制暴防身招式，心理輔導攻破憂鬱症 ，預防自殺、殺他暴力行為。突然聽到女人哭聲，原來是女學員想到摯友在自殺前，她束手無錯，没法幫忙，失了好友終生內疚。警員立馬針對她心態，溫和安慰、鼓勵她將這傷痛經驗來幫助他人，拯救可貴生命。

隔天進行突破犯罪組織工廠，學員分黑、白臉兩派進行。著重活捉、保全現場證據完整。

那廢棄的大倉庫，漆黑不見五指， 讓人窒息的腐爛霉味，至今那味兒感覺仍在鼻尖飄，卻已不記得我隊的輸贏。

義警培訓第一節課由警局長致詞歡迎。警界目標：「永不冤狂一好人，絕不姑息一犯人。」（Getty Images）

真槍實彈打靶 六發全中

隔晚是坐警車跟警官一起出巡。車內上下乾淨俐落也陣陣香味；設備、工具齊全，大街小巷尋尋覓覓。遠處有可疑群聚，即開閃光燈，靠近時才拉警鈴；群聚已鳥獸散。他吩咐我坐在車上，等後面警車的夥伴來時，同步踏出車身，仔細的走一圈，查看地上有無異物。

上車後說：即使是青少年聚會，仍要細察有否毒品 、針筒丟在地上，避免傷害到無辜居民。

壓軸課是真槍實彈打靶。那天全組人在近郊見面，穿過叢林，一個大穀倉出現眼前。難怪每次開過那小路，只見「閒人勿入」 的大字板高掛路旁。空闊的大倉裡擺著不少稻草人，警官再三吩咐聽他口令，佩帶好有六發子彈的小手槍，才允上場。

怎知我的槍皮帶已扣在最後一個洞，仍還滑到膝蓋。警官要我別打，仍讓我通過。但是我大學曾參加暑期營，在打靶射擊比賽，全中紅心，拿到金牌；萬不能放棄此機會。還好寶刀未老，六發全都打中稻草人要害，讓警員、學員豎起大拇指大大稱讚。一周培訓在領發證書掌聲中結束。