Bally's芝加哥賭場獲選最佳賭場，更提供僑胞喜好的21點、百家樂、輪盤等博彩耍樂遊戲，以及正宗亞洲美食。

百利(Bally's)集團芝加哥 臨時賭場，座落於該市逾111年歷史的「麥蒂納廟」(Medinah Temple)，該臨時賭場自2023年開業並配有近800台老虎機和56張賭桌、餐廳酒吧及咖啡 吧等，將為百利集團位於鵝島（Goose Island）的新建賭場2026年完工前提供各項賭博娛樂服務。

百利臨時賭場位處芝加哥河北區(600 N. Wabash St.)，保留了建築物百年歷史的天花板、彩色玻璃，一樓設有大部分的老虎機、大型酒吧以及咖啡館；桌面遊戲以及其他老虎機設在二樓，三樓則設有VIP貴賓廳及兩家餐廳。不論是高額投注或是新手，分佈於兩層賭場內的賭桌提供21點、百家樂、EZ百家樂、輪盤、骰子等博彩耍樂遊戲。

Kitchen 888餐廳是一間充滿活力的現代化餐廳和麵館，靈感來自亞洲街頭美食，提供令人垂涎欲滴的傳統風味與現代風味完美融合。正宗的亞洲美食，精心烹製，讓您在賭場博彩耍樂娛興之餘享受五種感官的魅力。

繼去年在《賭場玩家雜誌》中贏得“最佳賭場”稱號後，Bally’s芝加哥賭場再獲殊榮，在《嚴格老虎機：2024最佳老虎機》獎項中贏得十個第一名，其中包括最具份量的“最佳整體賭場”獎，鞏固其在芝加哥地區老虎機愛好者首選之地的地位。

這些獎項每年頒發，用以表彰賭場行業中不同領域的卓越表現。Bally’s 芝加哥賭場再次證明其致力於提供卓越遊戲體驗的承諾，這些殊榮正是對其卓越表現的肯定。2024年《嚴格老虎機》獎項中的第一名包括：最佳整體賭場/最佳累進老虎機/最佳一毛錢老虎機/最佳二毛五老虎機/最佳高端老虎機區域/最佳補償/最佳玩家俱樂部休息室/最佳主持人/最佳貴賓服務/最佳賭場雞尾酒服務，這些獎項反映了Bally’s賭場致力於提供頂級娛樂、卓越客戶服務和無與倫比的遊戲氛圍的努力。

現仍興建中位於芝加哥(Goose Island)論壇報印刷工廠的百利全新賭場，預計在2026年開幕，總投資 達17億，將包括賭場博彩大廳（3400台老虎機及170張賭桌）、可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、瀕河步道、人行天橋，擁有500個套房的酒店、戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。百利集團預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。

百利芝加哥臨時賭場(Bally's Casino Chicago)地址：600 N. Wabash Ave., Chicago, IL 60611，電話﹕888-822-2559。或瀏覽網址：chicagosbestcasino.com瞭解更多詳情。