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醫藥／臉麻以為中風 竟是長腦動脈瘤

江婉儀
臉頰發麻，原來是長了兩顆三公釐大小的動脈瘤。圖非當事人。(本報資料照片)
臉頰發麻，原來是長了兩顆三公釐大小的動脈瘤。圖非當事人。(本報資料照片)

53歲的呂先生平常身體狀況良好，突然發現右嘴角至臉頰發麻，擔心是中風前兆，神經內科檢查，意外發現有兩顆三公釐大小的動脈瘤位在左側內頸動脈遠端，且只間隔約一公分，為避免動脈瘤破裂出血，呂先生接受血流導向裝置置放手術，手術十分順利，術後兩日已恢復正常生活。

台灣衛福部台北醫院神經放射科醫師胡成全表示，動脈瘤在未破裂時完全無症狀，除非特別針對腦血管做電腦斷層血管攝影檢查，否則不易提早發現，一旦破裂，將可能發生劇烈頭痛、昏迷甚至死亡。

由於呂先生的兩顆動脈瘤長在顱內內頸動脈垂體遠端，血流衝擊腦動脈瘤，此處動脈瘤若破裂，較難以外科手術夾除，幸好早期發現，透過血流導向裝置置放手術，精準放置後，血流流向已恢復正常，原先腦動脈瘤的不正常血流顯著減少，已解除致命危機。

血流導向裝置置放手術又稱動脈瘤栓塞手術，屬於較新式的腦部微創手術，胡成全指出，是利用質地軟、緻密的軟金屬線編織的密網支架，放入血管腔內導流血液，避免血液流入動脈瘤囊內造成出血，在放置支架時，也必須小心避開如前脈絡叢動脈等，否則可能造成肢體偏癱、肢體感覺受損、視力受損等狀況。

術後隨著時間進展，可促進血管內膜化，達到保護血管壁，甚至有讓腦動脈瘤萎縮及降低動脈瘤復發機率的效果，同時減少腦動脈瘤壓迫到其他神經的可能，目前被廣泛運用於腦動脈瘤栓塞手術。

手術 中風 攝影

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