美情報：伊朗新領袖比亡父哈米尼更想擁核 欲造長程飛彈核彈頭

一名伊朗婦人走過德黑蘭市一幅廣告看板，看板上是現任最高領袖穆吉塔巴的畫像。 （歐新社）

紐約時報24日報導，美國情報機構研判，3月繼任的伊朗 最高領袖穆吉塔巴，發展核武意願可能遠高於父親、已故最高領袖哈米尼 。

報導稱，若川普政府認定穆吉塔巴有意發展核武，可能成為升高軍事行動的另一個理由。但也有美國官員提醒，外界目前掌握的穆吉塔巴立場，大多基於2月底美伊開戰前的情資。

根據研判，「神隱」至今的穆吉塔巴現仍掌管伊朗政府，但還不像長期統治伊朗的哈米尼，擁有絕對的權威及影響力。

儘管穆吉塔巴至今從沒有公開呼籲伊朗製造核武，但美國情報機構根據他開戰前的公開談話與被竊聽的發言研判，他其實並不像哈米尼般有所遲疑，而是有意發展先進核武。

哈米尼曾頒布伊斯蘭教令，禁止伊朗使用核武，並於2005年向國際原子能總署（IAEA）公開表明此一立場。但該教令並未阻止伊朗發展核計畫，也沒阻止伊朗採取將核計畫「武器化」的作為。

美國前總統拜登即將卸任前，有美國官員指稱，伊朗正研究如何製造技術較粗糙的核武，可能類似二戰末期美國投在日本廣島的原子彈；穆吉塔巴則認為，這類武器用途不大，但似乎支持發展能進一步小型化，並搭載於長程飛彈上的核彈頭。

美國智庫「防禦優先作為」主任凱拉尼克認為，美國及以色列 這次聯手對伊朗開戰，以及美國上周宣布，可能允許沙烏地阿拉伯興建濃縮鈾設施，已大幅提高伊朗發展核武可能性。

據新華社引述伊朗新聞電視台報導，一名伊朗消息人士說，伊朗的鎬山設施不僅堅固，而且「是空的」，美國襲擊鎬山的行動注定失敗。

一名伊朗高級安全官員對伊朗新聞電視台說：「川普想通過襲擊伊朗鎬山來為自己創造政績，但眾所周知，襲擊一個空置的倉庫只有利於製造虛假信息，對現實毫無益處。」

他強調，任何對鎬山的襲擊都注定失敗，因為該設施的防禦工事極為堅固，「更重要的是，該設施目前是空的」。這名官員還表示，伊朗會以不同的方式回應這一行動，「不會僅限于大規模軍事行動」。