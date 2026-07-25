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罕見直接報復／巴林、科威特攻伊 川普擬重啟大規模攻擊

編譯廖振堯、編譯周辰陽／綜合報導
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這張中央司令部(CENTCOM)23日發布的影片截圖顯示，美軍在不明地點瞄準一個...
這張中央司令部(CENTCOM)23日發布的影片截圖顯示，美軍在不明地點瞄準一個軍事裝置。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

巴林與科威特被指首次直接空襲伊朗，阿聯亦提供支援；同時川普表示考慮重啟更大規模攻擊，區域衝突明顯升高。

由於巴林和科威特境內皆設有美軍基地，近日伊朗回擊美國的攻勢經常針對此兩國家；知情人士透露兩國秘密派遣戰機襲擊了伊朗境內的目標，是兩國首次直接報復伊朗。川普總統23日則表示認真考慮重啟對伊朗的大規模攻擊，將超過2月底展開的「史詩怒火行動」。

華爾街日報獨家報導，巴林和科威特本月初空襲伊朗的目標是其無人機和飛彈儲存庫，以及其他軍事設施。知情人士也透露，阿拉伯聯合大公國提供了目標的情報和空中掩護，顯示阿拉伯國家正在合作對抗伊朗。

知情人士稱，這兩個波斯灣國家的空軍規模相對較小，不過駐有美國和歐洲的戰機，也不願讓伊朗繼續肆無忌憚地襲擊。阿聯則表示支持緩和區域緊張局勢，包括全面開放荷莫茲海峽。此獨家報導發表後，科威特駐美大使薩巴赫(Al-Zain Al-Sabah)否認科威特襲擊了伊朗，「科威特沒有參與任何針對伊朗的軍事行動，也不允許本國領土對任何鄰國發動進攻。」巴林政府發言人則未回應評論請求。

阿聯自戰爭初期就對伊朗發動了數十次空襲，並在4月宣布停火後繼續空襲。伊朗本月初襲擊了兩艘阿聯油輪，但近幾周來基本上避免向阿聯發動攻擊。科威特和巴林的處境尤其艱困，彭博經濟研究中東分析師埃斯凡迪亞里(Dina Esfandiary)表示，幾十年來這兩國與伊朗的關係一直不睦，在最近衝突中又一直成為主要目標，伊朗還在加緊攻擊更多重要基礎建設，如19日襲擊了科威特一座發電廠和海水淡化廠，威脅水資源稀缺的民眾，導致局勢升級。

美軍於美東時間23日晚間九時完成對伊朗連13個晚上的空襲。川普同日接受新聞網站Axios訪問時表示認真考慮重啟對伊朗的大規模軍事行動，稱「規模空前。我快要做出決定了，我們一切就緒。」並說若他要求以色列加入，他們「兩分鐘內」就會點頭。

川普也透露，以色列總理內唐亞胡有意下周親赴華府，出席日前驟逝的共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)追悼活動；「我和比比 (Bibi，內唐亞胡暱稱) 關係良好。他來的話，我會見他」。內唐亞胡辦公室24日也宣布，兩人28日將在白宮會面。

23日受美軍空襲後，伊朗24日又出動「阿拉什」(Arash)無人機空襲駐巴林、駐科威特及駐約旦的美軍基地，並在伊朗東南部的克爾曼省上空攔截一枚美軍「戰斧」巡弋飛彈。

這張截自社媒的影片畫面顯示，伊拉克和科威特邊境冒濃煙；據科威特軍方稱，該處遭到無...
這張截自社媒的影片畫面顯示，伊拉克和科威特邊境冒濃煙；據科威特軍方稱，該處遭到無人機襲擊。(路透)

精華 FAQ

  • 知情人士指出，兩國秘密派遣戰機空襲伊朗境內目標，打擊無人機與飛彈儲存庫等軍事設施，被視為首次直接報復伊朗的行動。

  • 報導稱阿聯提供了空襲目標的情報與空中掩護，顯示波斯灣部分阿拉伯國家正更緊密合作，以共同對抗伊朗的區域威脅。

  • 川普表示正認真考慮重啟對伊朗的大規模軍事攻擊，甚至稱已接近做決定，且若要求以色列參與，對方會迅速加入。

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