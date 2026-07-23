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封鎖紅海早有準備？伊朗傳派遣革命衛隊高層赴葉門 還運設備與黃金

編譯周辰陽／即時報導
葉門沙那一名行人23日走過廣場上展示的青年運動製飛彈和無人機模型。(歐新社)
葉門沙那一名行人23日走過廣場上展示的青年運動製飛彈和無人機模型。(歐新社)

路透23日引述4名消息人士報導，伊朗7月派遣革命衛隊指揮官、軍事顧問，以及飛彈和無人機相關設備前往葉門，此舉顯示德黑蘭正尋求提升盟友青年運動威脅紅海航運的能力。

2名伊朗消息人士、葉門新聞部長和1名區域安全專家表示，伊朗13日透過一架從德黑蘭飛往葉門的班機，運送革命衛隊人員和軍事相關設備；這項行動先前未曾曝光。

伊朗消息人士透露，這架馬漢航空（Mahan Air）班機原定飛往青年運動控制的首都沙那，但當地機場遭到沙烏地支持的葉門政府攻擊後，轉降紅海港市荷台達，機上載有10至21名革命衛隊人員，其中包括高階指揮官。其中一人透露，革命衛隊指揮官前往當地，是為了支援青年運動的行動，並就新型飛彈系統提供訓練；伊朗也透過這架班機運送黃金，資助青年運動的活動。

伊朗一再否認向青年運動提供飛彈能力，青年運動也否認是德黑蘭的代理人，並表示自行研發武器。伊朗外交部未立即回應置評要求；青年運動媒體官員阿赫諾米（Abdel Rahman al-Ahnomi）表示，自己當時人在機上，並稱伊朗派遣軍事專家前往葉門的說法是「謊言與捏造」，機上所有乘客都是平民。

不過，這架班機抵達葉門3天後，德黑蘭就要求青年運動做好準備，一旦美國攻擊伊朗電力基礎設施，便關閉紅海石油運輸路線，對全球能源供應構成新的威脅。

沙烏地阿拉伯支持的葉門政府新聞部長伊里亞尼（Moammar al-Iryani）22日接受電話訪問時，引述情報證實革命衛隊人員和設備已運抵葉門。他表示：「他們的任務是強化民兵組織的軍事能力，並為威脅紅海和曼德海峽的國際海上安全做準備。」

多年來持續追蹤青年運動等伊朗支持組織的安全與情報分析師薩盧姆（Mzahem Alsaloum）也證實，革命衛隊專家已搭乘13日的班機抵達葉門。機上部分貨物包括短程和中程飛彈及無人機零組件，相關武器系統與先前用於攻擊沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的系統相似。

薩盧姆還指出，伊朗2025年與以色列交戰期間，也曾安排軍事顧問經由索馬利亞前往葉門，但德黑蘭否認這項說法。

精華 FAQ

  • 報導稱伊朗派遣革命衛隊指揮官、軍事顧問與相關設備前往葉門，並透過馬漢航空班機運送人員、飛彈與無人機零件，顯示其正協助青年運動提升軍事能力。

  • 葉門政府與安全分析人士認為，這些人員和設備是為強化青年運動的作戰與訓練能力，尤其是新型飛彈與無人機系統，進而威脅紅海與曼德海峽航運安全。

  • 伊朗外交部未立即回應，但長期否認向青年運動提供飛彈能力；青年運動則稱相關說法是謊言與捏造，並表示機上乘客都是平民，否認接受軍事專家支援。

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