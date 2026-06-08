伊戰100天 和平遙遙無期 油價恐站上百元大關

美以與伊朗戰事爆發已滿百日，對全球經濟衝擊巨大，圖為荷莫茲海峽被擊傷傾斜的船隻。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗戰爭滿百日，和談僵局使衝突仍將持續衝擊全球經濟與市場。

伊朗戰爭滿百日，和談僵局使衝突仍將持續衝擊全球經濟與市場。 重點二： 股市先跌後漲，AI題材升溫帶動美亞股反彈並創下新高。

股市先跌後漲，AI題材升溫帶動美亞股反彈並創下新高。 重點三：油價雖回落仍高於戰前，若局勢惡化恐再站上每桶百元。

伊朗 戰爭爆發迄7日屆滿百日，這場衝突對全球經濟帶來嚴重衝擊，也造成市場劇烈波動，而在目前美伊談判陷入僵局，停火協議脆弱的情況下，可以預見這場衝突還將持續影響全球經濟與市場。

以下是CNBC頻道針對美國與國際股、債市、油價與經濟所受影響的分析：

股市多頭氣勢盛

在美國和以色列 對伊朗發動首次空襲後，全球股市的立即反應是全面重挫傷。但隨著投資人將焦點目光從戰爭、油價上漲以及突對通膨的影響上移開，轉向人工智慧科技與相關產業發展上，股市反彈，華爾街 主要股價指數也都復失土，史坦普500指數甚至創下歷史新高。

投資顧問業者新財富（Netwealth）投資長巴恩斯（Iain Barnes）表示，股市先前一直受一種假設主導，即戰爭將使主要能源進口經濟體從「良性通縮環境」轉變為停滯性通膨環境。但人們對AI未來的樂觀情緒以及該科技為美國企業帶來的獲利前景逐漸取代伊朗戰爭成為焦點。美國與亞洲股市都是此一樂觀情緒的受益者，南韓與台灣的市場與經濟前景都因此獲得升級。

美以與伊朗戰事爆發已滿百日，對全球經濟衝擊巨大，圖為奧克拉荷馬州的儲油槽。(路透)

公債殖利率走高

自戰爭爆發以來，政府公債一直波動不定，殖利率居高不下。債券殖利率和價格走勢相反，因此高利率意味債券價格持續面臨下壓。

美國公債利率急升，主要是因為投資人將通膨上升和貨幣政策可能由趨緊的預期納入量。上個月，美國公債30年期殖利率達到金融危機前的最高水準。

許多主要經濟體都出現了類似的趨勢，例如英國在國內政治動盪影響下，公債賣壓沉重。

通膨加溫估升息

伊朗戰爭導致國際間關鍵性的原油運輸通道荷莫茲海峽封鎖，原油供應中斷，國際油價應聲急漲。盡管油價目前已從戰時高點回落，但仍遠高於戰爭爆發前的水平。布倫特原油期貨價格較戰前價格高出約36%，而美國西德州中級原油期貨價也較戰爭前上漲近50%。

專家指出，美伊和談陷入僵局、停火協議脆弱，戰事不無可能再度加劇，如果真是如此，油價可能會重新站上每桶百元大關。

經濟數據顯示，戰爭的影響已開始超越金融市場，波及更廣泛的經濟領域。戰爭持續導致能源成本居高不下，各大經濟體的通膨數據在石油、天然氣、航空燃油和汽油價格飆升下全面上揚。

美國4月消費者物價指數（CPI）年率就達3.8%，創下近三年來新高。通膨加溫，也意味聯準會貨幣政策趨緊的壓力增大，投資人對聯準會可能會提高利率的預期心理加重。