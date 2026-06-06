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伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭 將向最高領袖傳話

中央社德黑蘭6日綜合外電報導
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巴基斯坦內政部長納克維(右)。(路透資料照)
巴基斯坦內政部長納克維(右)。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴基斯坦內政部長納克維抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖轉達穆尼爾特別訊息。
  • 重點二：伊朗媒體稱夏立夫已就美伊談判，對納克維下達具體指示。
  • 重點三：黎巴嫩軍方司令海卡爾前往巴基斯坦，顯示黎巴嫩也涉入相關斡旋。

伊朗媒體指出，巴基斯坦內政部長納克維已抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）傳達來自巴國陸軍參謀長穆尼爾的「特別訊息」。穆尼爾是巴方負責斡旋美伊兩國的關鍵人物。

伊朗學生通訊社（ISNA）表示，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已向納克維（Mohsin Naqvi）下達關於美伊談判的「具體指示」；報導未提及「特別訊息」的傳達方式。

此外，黎巴嫩表示其軍方司令海卡爾（Rodolphe Haykal）今天已前往巴基斯坦，他將與穆尼爾（Asim Munir）會面。

一名知情消息人士告訴法新社，海卡爾此行與巴基斯坦試圖斡旋解決美伊爭端有關，美國和伊朗目前正就終止中東戰爭進行談判。

這位要求匿名的消息人士補充道：「黎巴嫩是談判的關鍵一環。」

為報復美國與以色列2月28日聯手擊殺前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）3月2日對以色列發動攻擊，黎國因此被捲入戰爭。

以色列隨即對黎巴嫩展開大規模空襲與地面攻勢，導致近3600人喪命，儘管以黎已達成新停火協議，以軍和真主黨仍持續交火。

以色列軍方今天宣布，過去兩天來在黎巴嫩南部擊中約150個真主黨目標。（編譯：洪培英）1150607

精華 FAQ

  • 納克維抵達德黑蘭後，將向伊朗最高領袖傳達來自巴國陸軍參謀長穆尼爾的特別訊息。報導指出，這與巴基斯坦協助美伊談判、嘗試居中斡旋有關。

  • ISNA表示，巴基斯坦總理夏立夫已向納克維下達關於美伊談判的具體指示，但報導沒有說明特別訊息究竟如何傳達，也未交代更多細節。

  • 知情人士稱，海卡爾訪問巴基斯坦與其試圖斡旋美伊爭端有關，黎巴嫩被視為談判關鍵一環。與此同時，黎以衝突仍持續，戰事背景相當緊張。

巴基斯坦 伊朗 黎巴嫩

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