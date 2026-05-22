美盟友倒戈？紐時：伊朗阿曼討論荷莫茲收費 出奇招鑽漏

多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼沿岸一側。（路透）

紐約時報 報導，伊朗 與美國盟友阿曼正磋商在荷莫茲海峽 建立一套永久收費制度，無視川普總統反對收費的警告，凸顯美伊談判可能仍未接近達成協議。同時，伊朗刻意避免使用「通行費」說法，而是主張向船舶收取「服務費」，試圖在國際法框架內維持對這條關鍵水道的控制。

紐時引述兩名知情人士透露，伊朗並非單純規畫針對通行收過路費，而是討論針對船舶收取服務費。阿曼灣鄰接荷莫茲海峽，從東側進入荷莫茲海峽前必須先穿越阿曼灣。

兩名伊朗官員表示，阿曼最初拒絕與伊朗就海峽建立共同合作關係，但現在兩國正在討論分配收益；並且阿曼告訴伊朗，了解這項制度潛在的經濟利益後，阿曼願意運用自身的影響力，向巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，以及美國，推動這項計劃

目前尚不清楚這些討論是否會產生任何具體成果。伊阿磋商之際，伊朗新成立的波斯灣海峽管理局20日表示，已畫定荷莫茲海峽管理監督區邊界，通行需取得管理局許可。

紐時指出，伊朗與阿曼似乎刻意強調，擬議制度是「服務費用」而非「通行費」，兩者在法律上差異重大。單純向船隻收取過路費，依國際法恐屬違法；但若是針對實際提供的服務收費，例如港口廢棄物處理，在特定情況下可以被允許。

美國海軍戰爭學院國際海事法教授、哈佛法學院訪問教授克拉斯卡（James Kraska）指出，1982年聯合國海洋法公約（United Nations Convention on the Law of the Sea）保障船隻不受阻礙通過國際海峽的權利。雖然伊朗並非締約方，但相關原則已反映國際習慣法，對所有國家都有約束力。

克拉斯卡表示，國際海峽不得為通行收費的制度「幾乎已獲普遍接受」，伊朗也已默許數十年。伊朗若要收費，必須證明費用合理，且確實對應提供的服務；否則只是把「通行費」包裝成「服務費」，幾乎就像黑手黨要求支付保護費。