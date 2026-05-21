美伊戰爭耗彈藥連累亞洲 華郵：美軍幫以色列攔截飛彈 薩德庫存剩一半

以色列總理內唐亞胡（右）去年9月拜訪白宮，與美國總統川普（左）會晤。(路透)

華盛頓郵報引述三名美國官員與五角大廈評估，美以對伊朗 展開軍事行動期間，美軍協防以色列 所消耗的先進攔截飛彈，明顯高於以軍自身防空攔截量。美軍整體發射的攔截飛彈比以色列多約120枚，攔截的伊朗飛彈數量也約為以色列的2倍；其中，美軍更消耗約一半的薩德飛彈庫存，引發外界對美軍戰備與全球安全承諾的質疑。

美國官員透露，美軍為協防以色列，發射超過200枚薩德（THAAD）攔截飛彈，約消耗五角大廈一半的庫存，另有部署在地中海東部的美軍艦艇發射逾100枚SM-3與SM-6攔截彈。相較之下，以色列僅發射不到100枚箭式飛彈與約90枚大衛投石索攔截彈，其中部分用於攔截伊朗在葉門與黎巴嫩的代理人勢力攻擊。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員格里科（Kelly Grieco）表示，這些數字相當驚人，美國承擔大部分防空壓力，以色列則保留自身彈藥庫存，即使這在作戰邏輯上說得通，但美軍薩德飛彈如今約剩200枚，且生產速度趕不上使用需求。

這讓仰賴美國嚇阻北韓與中國的亞洲盟友，尤其是日本與南韓感到警覺。格里科直言：「這種消耗的代價，未來可能在與伊朗無關的戰區浮現。」

美官員指出，以色列在作戰中多使用鐵穹（Iron Dome）與大衛投石索（David’s Sling）等較低層級防空系統，攔截黎巴嫩真主黨、葉門青年運動等發射的火箭或飛彈，同時保留更高階、較珍貴的攔截飛彈。這使得美軍高階攔截彈庫存大幅消耗，而以色列自身的高階防空彈藥則得以維持。

川普已威脅未來幾天可能恢復對伊朗軍事行動。美國官員表示，若美以重啟戰事，由於以軍部分飛彈防禦砲台近期停機維修，美軍恐怕必須消耗更高比例的攔截彈，使原本失衡的防衛負擔進一步加劇。

至於美國彈藥短缺是否影響川普決策，目前仍不清楚；官員也指出，伊朗區域盟友是否參戰，將是局勢升高的重要變數。

對此，五角大廈與以色列政府均否認防衛負擔失衡。五角大廈發言人帕內爾表示，攔截飛彈只是整合防空網的一部分，美以在史詩怒火行動期間公平分擔防衛任務，並共同動用戰機、反無人機系統及其他防空能力。

以色列駐美大使館也表示，兩項行動均在最高層級密切協調，符合雙方及盟友利益，並稱美國沒有其他夥伴具備以色列這樣的軍事意願、準備與能力

華府智庫卡托研究所國防與外交政策研究主任羅根（Justin Logan）表示，這種動態似乎與川普的「美國優先」口號抵觸。