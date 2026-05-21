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荷莫茲7月若未通 傳北約擬護航 伊朗再狠嗆美1句話

編譯中心／綜合20日電
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北約傳出正在討論若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽；圖為20日駛過...
北約傳出正在討論若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽；圖為20日駛過荷莫茲海峽的船隻。(路透)

北約一名高階官員透露，北約正在討論如果荷莫茲海峽到7月初仍未重開，就採取行動協助船隻通過的可能性。而伊朗革命衛隊表示，24小時內已准26艘船隻通過荷莫茲海峽。伊朗並警告，若美國再攻擊，戰火將「延燒至中東以外」。

本報系經濟日報報導，北約國家一位外交官表示，這項構想獲得部分北約成員國的支持，但尚未取得所需的一致同意。上述兩名官員均要求匿名。北約將於7月7日至8日在安卡拉舉行領袖峰會。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）於19日在記者會上被問及相關可能性時說：「首先需要政治層面的方向，之後才會有正式規畫。我是否在考慮這件事？當然。」

這項舉措將意味北約轉變對伊朗戰爭的整體策略。迄今為止，北約盟國一直堅持，只有在戰事結束後，並能組建一個包含多個非北約國家的廣泛聯盟時，才會介入荷莫茲海峽事務。

但隨著海峽關閉推高能源價格、拖累經濟成長預期，各國正面臨日益嚴峻的經濟壓力。

目前還不清楚北約國家將如何確保商業船隻通過荷莫茲海峽。美國近期曾嘗試類似行動，但儘管擁有強大的軍事能力，相關行動仍在啟動數日後喊停。

北約發言人未立即回應置評請求。

中央社引述法新社報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍20日表示，過去24小時內，他們已允許包括油輪在內的26艘船舶通過荷莫茲海峽。

伊朗革命衛隊海軍在X平台(前身為推特Twitter)上發文稱：「過去24小時內，共有26艘船隻通過荷莫茲海峽，其中包括油輪、貨櫃船及其他商用船隻。」

南韓20日表示，一艘南韓油輪已順利通過荷莫茲海峽，這標誌著自中東戰爭以來，首次有南韓籍船隻通過該水道。

另據路透報導，在美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗20日警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。

伊朗本周向美國提出新談判方案，但其中公開的內容重提川普之前已經拒絕的條件，包括要求掌控荷莫茲海峽、補償戰爭損失、解除制裁、解凍資產，以及撤離美軍。

川普18日、19日都曾表示，自己曾一度接近下達新一輪轟炸行動的命令，終在最後一刻決定再給外交途徑一些時間。

伊朗則多次威脅若再次遭到攻擊，將報復駐有美軍基地的中東國家。伊朗20日更暗示，可能攻擊更遠目標。

伊朗革命衛隊透過國營媒體發布聲明稱：「若對伊朗的侵略再次發生，原已承諾的區域戰爭這次將會延燒到區域之外。」

北約傳出正在討論，若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽。(路透)
北約傳出正在討論，若荷莫茲海峽到7月仍未重開，可能協助商船通過海峽。(路透)

北約 伊朗 荷莫茲海峽

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