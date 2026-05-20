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美情報披露荷莫茲海峽水雷數量 傳北約研議7月執行護航 但有1前提

編譯盧思綸／即時報導
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多艘船舶18日駐泊荷莫茲海峽。（路透）
多艘船舶18日駐泊荷莫茲海峽。（路透）

彭博引述一名北約高層官員透露，北約正研議最快7月初可能在荷莫茲海峽執行護航任務，協助商船通過這條遭封鎖的關鍵水道，前提是屆時海峽仍未恢復安全通行。另一方面，CBS引述多名知情美國官員報導，最新美國情報評估顯示，荷莫茲海峽至少有10枚水雷。

另一名北約國家外交官透露，北約護航的構想已獲得若干成員國支持，但尚未取得北約採取行動所需的一致同意。北約各國領袖預計7月7日至8日在安卡拉會面。

北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）19日被問及相關可能性時表示，「政治方向要先出來，之後才會進行正式規畫」，並坦言自己「當然正在思考這項任務」。

若北約最後決定介入，將代表盟國對美以伊朗戰爭的態度出現轉變。北約先前一直主張，只有在戰事停止後，且能組成包含非北約國家的廣泛聯盟時，才會參與海峽安全任務；但荷莫茲海峽封鎖已推升能源價格、拖累經濟前景，也讓歐洲盟國面臨更大壓力。

另一方面，美國情報評估，美軍在荷莫茲海峽發現至少10枚水雷，CBS尚無法確認具體型號。

美國情報3月評估認為，荷莫茲海峽至少有12枚水下水雷。官員當時指出，伊朗在海峽使用的水雷包括伊朗製Maham 3與Maham 7。五角大廈5月曾展示圖表，指控伊朗4月23日在海峽新布設水雷。

伊朗水雷威脅並非單一型態，至少包括由潛水員吸附在船體外殼的吸附式水雷、以纜鏈固定在水中的繫留式水雷，以及部署在海床上的沉底雷。

北約 荷莫茲海峽

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