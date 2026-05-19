我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解壓？施暴？中國流行「娜塔莎」玩具疑擦邊色情

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」 美反恐專家：他在號召聖戰

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
基斯坦喀拉蚩的什葉派穆斯林3日舉行集會，紀念40天哀悼期結束。一名男孩在畫像前揮...
基斯坦喀拉蚩的什葉派穆斯林3日舉行集會，紀念40天哀悼期結束。一名男孩在畫像前揮舞旗幟，畫中人物左起分別為死於空襲的伊朗第二代最高領袖阿里．哈米尼、現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，以及伊朗第一代最高領袖何梅尼。(歐新社)

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）19日在「X」發表一系列貼文，以意識形態與宗教角度詮釋伊朗與美國、以色列之間的戰爭。一名反恐專家指出，這番言論是在訴諸「聖戰（jihad）」，也就是神聖宗教戰爭。

福斯新聞報導，美國總統川普18日取消原定對伊朗的攻擊計畫，華府也表明不會放軟對德黑蘭核子計畫的立場後，穆吉塔巴隨即發表強硬言論。他在「X」的一篇貼文中寫道，對抗美國與猶太復國主義者入侵的「第三次神聖防衛（Third Sacred Defense）」最有價值的成果之一，就是伊朗已崛起成為具重大影響力的大國。

喬治華盛頓大學極端主義研究計畫（Program on Extremism）反恐專家穆罕默德博士（Dr. Omar Mohammed）表示：「如果拿掉這種委婉說法，哈米尼這裡所訴諸的，其實就是聖戰（jihad），也就是神聖宗教戰爭。」

穆罕默德進一步表示：「『神聖防衛』是伊斯蘭共和國用來稱呼對侵略者發動聖戰的偏好用語，在什葉派法學中帶有完整的宗教義務意涵。」他還說：「哈米尼以這種方式描述與美國及以色列的戰爭時，不是在形容一場地緣政治衝突，而是在宣告一場聖戰，並將其塑造成宗教義務。」

穆罕默德也表示，這類訊息明確將「美國與猶太復國主義者」視為敵人，「這並不是隨便的措辭。伊斯蘭共和國在穆吉塔巴父親領導下，30多年來一直把仇恨美國與仇恨猶太人，作為伊斯蘭共和國意識形態的兩大支柱。」他還指出：「他如今以最高領袖身分公開發聲，而且這段訊息實質上是在號召對美國與猶太人發動聖戰，這已經告訴外界，他打算成為什麼樣的領導人。」

伊朗 以色列 哈米尼

上一則

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

下一則

三星電子近4.8萬名員工21日起發動大罷工 韓股、三星股價應聲重挫

延伸閱讀

伊朗最高領袖穆吉塔巴受重傷後神隱 美情報界至今不確定誰掌權

伊朗最高領袖穆吉塔巴受重傷後神隱 美情報界至今不確定誰掌權
川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受
「距離下令只差1小時」川普暫緩出兵 伊朗卻這麼說

「距離下令只差1小時」川普暫緩出兵 伊朗卻這麼說

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼