伊朗允許更多船隻放行 荷莫茲海峽油輪通行量略升

荷莫茲海峽船隻通行量上周略有回升，恢復至接近戰時的平均水準；圖為5月18日行駛在荷莫茲海峽的船隻。(路透)

荷莫茲海峽 船隻通行量在觸及美伊衝突以來的新低後，上周略有回升，恢復至接近戰時的平均水準。

中央社引述法新社報導，根據航運追蹤機構Kpler數據，11日至17日之間，共有55艘貨輪通過海峽。此數字與更早一周創下最低紀錄的19艘船相比，大幅增加。

伊朗 國家電視台14日指出，已允許「逾30艘船」通行；翌日則報導，革命衛隊同意讓更多船通過。

儘管通行船隻數量增加，上周的總數，仍與衝突期間的平均水準相差無多。

自3月1日起，Kpler已記錄663艘貨輪通過海峽，每周平均55艘。上周通過的油輪中，約半數載運液態原物料，其中包括三艘超大型油輪，據報分別駛往中國、阿曼和日本。

Kpler數據同時顯示，上周有15艘大宗散裝貨輪與16艘液化石油 氣（LPG）運輸船通過海峽。

5月12日，僅有一艘從卡達前往巴基斯坦的液化天然氣運輸船通過。開戰以來，這類船隻通過總數已有八艘。

伊朗曾多次警告，海峽交通「將不會回到戰前狀態」。

另一方面，德黑蘭宣布成立新機構，負責監管海峽並對船隻收費，據報伊朗自戰爭初期便已實際執行此措施。

伊朗官員14日表示，通過船隻數量減緩後，中國船隻已獲准通行。

根據Kpler數據，上周僅有三艘旗幟、船東或貨物與中國有關的貨輪通過海峽。另有兩艘懸掛香港旗幟的船隻也順利通過，目的地分別為阿曼與阿拉伯聯合大公國。

然而，這些數據或許未能呈現完整面貌，因為船隻在過境時，並不一定會申報最終目的地。

開戰以來，荷莫茲海峽的通行狀況因船籍國而異。伊朗曾於10日表示，依循美國對伊朗制裁的國家，通過海峽時將遇上麻煩。

自衝突爆發以來，通過海峽的貨輪中，中國與印度是最常出現的非波斯灣目的地或出發地。

Kpler列出的非波斯灣目的地，還包括巴西、巴基斯坦、泰國與馬來西亞；至於以西方國家為目的地的船隻，相對較少。

荷莫茲海峽的控制仍是伊朗與美國談判核心，目前雙方在此議題陷入僵局。