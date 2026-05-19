美伊談判 范斯：進展頗多 也備好B選項

范斯表示，美方目前的談判目標，是希望伊朗與美國合作建立一套機制，確保德黑蘭當局未來都沒有重建核武的能力。(歐新社)

副總統范斯 今天表示，美國與伊朗 的談判取得很大進展，雙方都不希望再次爆發軍事衝突。然而他強調，若最終未能達成協議，華府也已全面就緒、準備好重啟軍事行動。

路透社和法新社報導，數小時前，總統川普 （Donald Trump）才剛透露，他原本已準備下令對伊朗發動新一輪軍事打擊，但在原定行動前1小時緊急喊卡，並給了德黑蘭當局「兩三天」的時間來達成協議。

范斯（JD Vance）今天在白宮記者會上表示，美方認為與伊朗的協商「已取得很大進展」，也認為對方有意願達成協議，「不過我們會持續努力，最終不是達成協議，就是破局」。

范斯重申川普的核心立場，也就是伊朗絕對不能擁有核武。范斯表示，伊朗一旦擁核，波斯灣各國勢必會想跟進，接著全球其他國家也會紛紛效仿。

他說：「我們希望把核武國家的數量維持在少數，這也是為什麼伊朗不能擁有核武。」

范斯並表示，美方目前的談判目標，是希望伊朗與美國合作建立一套機制，確保德黑蘭當局未來都沒有重建核武的能力。

由於伊朗戰爭導致全球石油及大宗商品運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出入管道受限，引發國際能源市場劇烈震盪，川普正面臨要求讓海峽重新開放的巨大壓力。川普先前曾表示終結衝突的協議已近在咫尺，但同時也揚言，若伊朗不願簽字，美方將再度祭出軍事打擊。

范斯今天說：「目前情況不錯，但我們也有B選項，那就是重啟軍事行動。」

他說：「我們砲彈已上膛、全面就緒。我們不希望走到那一步，但如果有必要，總統有意願也有能力採取行動。」

至於俄羅斯是否有可能接收伊朗濃縮鈾，范斯表示：「這目前不是美國政府的計畫，伊朗方面也沒有提出這項要求。」