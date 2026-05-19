川普暫緩對伊襲擊後又放狠話 稱最快周五恢復軍事行動

美國總統川普威脅將在未來幾天恢復對伊朗的軍事行動。（歐新社）

美國總統川普 威脅將在未來幾天恢復對伊朗 的打擊，目的在推動德黑蘭同意達成結束衝突協議。

川普周二向記者表示：「我希望我們不必發動戰爭，但我們可能不得不再給他們一記重擊。」被問及會等多久時，他回答：「兩三天吧，也許是周五、周六、周日。或者下周初——一段有限的時間。」

川普的最新表態，再次升高美伊重返激烈敵對行動的可能性。伊朗迄今拒絕接受川普要求其放棄剩餘核計畫的條件。儘管雙方於4月8日達成停火協議，但川普事後多次威脅恢復軍事行動，隨後又作罷。

這場衝突導致全球關鍵的油氣運輸要道荷莫茲海峽運輸幾近停擺，推動全球能源價格和通膨飆升。由於投資人擔憂中東戰爭對總體經濟的影響不斷擴大，最長期限的美國公債殖利率升至近20年來最高水平。

美國副總統范斯周二下午在談及談判時語氣略顯正面，但他也警告可能恢復對伊朗的打擊：「我們認為已經取得了很大進展，我們認為伊朗方面希望達成協議。」他並補充說，「方案B」就是重啟軍事行動，但「那不是總統想要的。我認為那也不是伊朗人想要的」。

儘管美國和以色列 的轟炸導致伊朗失去多位高階領導人和大量軍事資產，但伊朗政權依然持續，美國官員也對德黑蘭繼續掌控荷莫茲海峽感到挫敗。這推動美國汽油價格上漲到近四年來最高水準。

川普周一表示，應沙烏地、卡達和阿聯的請求，他決定暫緩原訂周二實施的新一輪對伊轟炸行動。這些波斯灣國家正推動通過協議結束戰爭。