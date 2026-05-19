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川普暫緩對伊襲擊後又放狠話 稱最快周五恢復軍事行動

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普威脅將在未來幾天恢復對伊朗的軍事行動。（歐新社）
美國總統川普威脅將在未來幾天恢復對伊朗的軍事行動。（歐新社）

美國總統川普威脅將在未來幾天恢復對伊朗的打擊，目的在推動德黑蘭同意達成結束衝突協議。

川普周二向記者表示：「我希望我們不必發動戰爭，但我們可能不得不再給他們一記重擊。」被問及會等多久時，他回答：「兩三天吧，也許是周五、周六、周日。或者下周初——一段有限的時間。」

川普的最新表態，再次升高美伊重返激烈敵對行動的可能性。伊朗迄今拒絕接受川普要求其放棄剩餘核計畫的條件。儘管雙方於4月8日達成停火協議，但川普事後多次威脅恢復軍事行動，隨後又作罷。

這場衝突導致全球關鍵的油氣運輸要道荷莫茲海峽運輸幾近停擺，推動全球能源價格和通膨飆升。由於投資人擔憂中東戰爭對總體經濟的影響不斷擴大，最長期限的美國公債殖利率升至近20年來最高水平。

美國副總統范斯周二下午在談及談判時語氣略顯正面，但他也警告可能恢復對伊朗的打擊：「我們認為已經取得了很大進展，我們認為伊朗方面希望達成協議。」他並補充說，「方案B」就是重啟軍事行動，但「那不是總統想要的。我認為那也不是伊朗人想要的」。

儘管美國和以色列的轟炸導致伊朗失去多位高階領導人和大量軍事資產，但伊朗政權依然持續，美國官員也對德黑蘭繼續掌控荷莫茲海峽感到挫敗。這推動美國汽油價格上漲到近四年來最高水準。

川普周一表示，應沙烏地、卡達和阿聯的請求，他決定暫緩原訂周二實施的新一輪對伊轟炸行動。這些波斯灣國家正推動通過協議結束戰爭。

川普 伊朗 以色列

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