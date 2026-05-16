川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

紐約時報引述兩名中東官員指出，美國和以色列 正為再度攻擊伊朗 進行自上月停火以來最密集的準備，最快下周恢復打擊。

根據美國官員，若總統川普決定恢復軍事攻擊 ，選項之一是對伊朗的軍事和基礎設施，發動更激烈的轟炸；另一個選項是，在地面部署特種部隊，取得埋在地底深處的核子原料，數百名特種部隊已在3月抵達中東地區，讓川普得以運用這個選項。

不過，軍方官員表示，第二個選項將伴隨人員傷亡的巨大風險，因為這項行動需要數千名軍力支援、在周邊建立防線，也有可能會和伊朗地面部隊交戰；還有一個可能選項，是動用美軍部隊拿下伊朗石油輸出重鎮哈格島，但會需要更多地面軍力守住這個據點。

紐時指出，美國國防部正對「史詩怒火」行動在未來幾天重啟的可能性，預做準備。美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Gen. Caine）5日表示，逾5萬名部隊、兩艘航母、十幾艘海軍驅逐艦和大量戰鬥機「已經準備好，命令一旦下達，就會恢復對伊朗的大規模作戰行動」。

美國國防部長赫塞斯本周在國會聽證會上說，「我們有在必要時升級的計畫」，但也有自中東調回逾5萬名軍力的打算。

伊朗官員此前已透露，該國正準備回到敵對狀態。伊朗國會發言人11日說，「我們的武裝部隊已準備好對任何侵略行為進行反擊」。

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